Comisia pentru afaceri juridice a PE nu susţine suspendarea imunităţii lui Péter Magyar

Bruxelles, marţi, 23 septembrie 2025 (MTI) - Comisia pentru afaceri juridice a Parlamentului European (JURI) a respins cererile de suspendare a imunităţii parlamentare a lui Péter Magyar, deputat european din partea Partidului Tisza, în urma unui vot cu uşile închise - a raportat, marţi, portalul de ştiri Euractiv, cu sediul la Bruxelles.

În cadrul votului secret organizat de comisia specializată a PE, şapte deputaţi europeni au susţinut adoptarea cererilor de suspendare a imunităţii parlamentare a lui Péter Magyar, în timp ce 18 deputaţi europeni au votat pentru menţinerea dreptului său la imunitate.

Comisia PE a discutat şi a votat suspendarea imunităţii parlamentare a lui Péter Magyar pe baza a trei cereri. Una dintre acestea se referă la furtul unui telefon mobil, iar celelalte două se referă la procese de calomnie în cadrul unor cauze de acuzare privată substitutivă. Comisia pentru afaceri juridice a inclus deja de două ori toate cele trei cazuri pe ordinea de zi şi, o dată audiindu-l şi pe Péter Magyar.

Cazul privind suspendarea imunităţii liderului Partidului Tisza va fi acum prezentat în faţa celor 720 de membri ai Parlamentului European. Votul va avea loc probabil în cadrul primei sesiuni plenare a PE din octombrie.

Prim-ministrul Viktor Orbán a scris pe pagina sa de socializare că decizia este „ruşinoasă şi scandaloasă” şi că aşa ceva nu s-a mai întâmplat de la schimbarea regimului: marţi, la Bruxelles, s-a dovedit că liderul opoziţiei este „omul Bruxelles-ului”. „Iar el vrea să fie guvernator aici, în ţară. E potrivit pentru aceasta. Noi însă nu vom permite acest lucru! Nu va exista o astfel de funcţie” – a declarat Viktor Orbán.