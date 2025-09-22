Viktor Orbán: Ungaria nu vrea ca Uniunea Europeană să se războiască (Partea I)

Budapesta, luni, 22 septembrie 2025 (MTI) – Ungaria nu vrea ca Uniunea Europeană să se războiască, motiv pentru care nu susţine nici aderarea Ucrainei la UE – a spus, luni, premierul maghiar, Viktor Orbán, în discursul său de deschidere a sesiunii Parlamentului ungar. El a afirmat că, atâta timp cât Ungaria va avea un guvern de coloratură naţională şi nu unul influenţat de Bruxelles, nu se va pune în aplicare pactul privind migraţia, nu vor fi ghetouri de imigranţi şi nu va fi nici criminalitate asociată imigranţilor.

În discursul său rostit în prima zi a sesiunii de toamnă a Parlamentului, şeful guvernului maghiar a relevat: Ungaria va mai trebui să repete în numeroase rânduri cu ocazia întrevederilor diplomatice că nu a mandatat pe nimeni să poarte război în numele ei. Ungaria este membră a Uniunii Europene şi nu se află în război cu niciun stat; prin urmare, nici Uniunea Europeană nu poate fi în război cu niciun stat – a susţinut el.

Viktor Orbán a adăugat că ţările care au adoptat o poziţie favorabilă războiului ruso-ucrainean, se pot considera ţări aflate pe picior de război, dar nu au voie să folosească Uniunea în scopuri belicoase, atâta timp cât chiar şi o singură ţară se opune războiului. Iar Ungaria se opune – a afirmat el.

Evaluând situaţia, prim-ministrul a argumentat: nu este un fenomen nou faptul că războaiele, presiunea migraţiei şi o nouă revoluţie tehnico-economică înseamnă noi provocări pentru Uniunea Europeană, şi nici faptul că politica internaţională şi câmpul de forţe din cadrul acesteia suferă schimbări rapide. Un război sângeros face ravagii de trei ani şi jumătate în ţara vecină estică, Orientul Apropiat seamănă din nou cu un butoi de pulbere; în plus, apar în mod repetat noi focare de criză – a continuat el.

În acelaşi timp, premierul a apreciat că punerea în aplicare punct cu punct a promisiunilor electorale şi demararea de către preşedintele Statelor Unite a unor transformări profunde a ordinii comerciale mondiale, considerate anterior imuabilă, sunt fenomene noi. El a considerat, de asemenea, ca evoluţii noi şi atitudinea ţărilor din Extremul Orient – mai precis, a Chinei şi a ţărilor din aşa-numitul Sud global – „de a accepta provocarea care le-a fost adresată”, respectiv de a demonstra o forţă şi o organizare fără precedent în ultimele decenii, combinată cu intensificarea de către India a cooperării cu axa China-Rusia. Această situaţie va avea un impact şi asupra comerţului exterior maghiar şi a politicii externe a Ungariei – a prognozat Viktor Orbán.

El a continuat spunând că un alt fenomen nou este „obţinerea de către Uniunea Europeană a unor performanţe, care sunt mult inferioare chiar şi aşteptărilor noastre modeste”. Datorită acestui fapt, UE s-a exclus pe sine în mod categoric din clubul exclusivist al puterilor globale.

Şeful guvernului maghiar s-a referit şi la discursul ţinut de preşedinta Comisiei Europene în data de 10 septembrie şi a scos în evidenţă că în opinia Ursulei von der Leyen trebuie să trecem la economia de război. În contrast, Ungaria consideră necesară o nouă abordare în privinţa competitivităţii. Preşedinta Comisiei apreciază că finanţarea Ucrainei este cea mai importantă chestiune, iar birocraţii de la Bruxelles sunt în continuare în favoarea urgentării procesului de aderare a Ucrainei.

Viktor Orbán a amintit că Ungaria trăieşte de trei ani şi jumătate în umbra războiului din Ucraina, suportă toate consecinţele acestuia şi de atunci susţine că războiul nu poate fi soluţionat pe cale militară, ci doar pe cale diplomatică. Reamintind negocierile dintre Statele Unite şi Rusia din vara acestui an, prim-ministrul a propus negocieri între Uniunea Europeană şi Rusia. El a avertizat că, dacă Ucraina aderă la Uniunea Europeană, ea va falimenta şi Ungaria şi Europa.

Prim-ministrul a semnalat că vara, guvernul a trebuit să se ocupe şi de securitatea energetică a Ungariei, deoarece oleoductul Prietenia a fost ţinta mai multor atacuri ucrainene. El a relevat că ucrainenii ar trebui să aprecieze faptul că Ungaria este principalul furnizor de energie electrică al ţării lor. Viktor Orbán a subliniat că gazul natural şi ţiţeiul rusesc sunt esenţiale pentru continuarea politicii de reducere a valorii facturilor cu utilităţile publice, plătite de către gospodării. Mulţumită deciziilor guvernului maghiar, familiile maghiare au beneficiat şi în 2025 de cele mai mici preţuri la energie electrică şi gaze naturale din Uniunea Europeană. În lipsa reducerii valorii facturilor cu utilităţile publice, fiecare familie ar plăti anual cu sute de mii de forinţi mai mult pentru resursele de energie – a atras atenţia Orbán.

Prim-ministrul a reamintit că adversarii pactului privind migraţia nu au reuşit să determine revocarea acestuia la Bruxelles în decursul verii. Am căutat parteneri în acest sens, dar nici acum nu suntem destui să înfăptuim acest deziderat. Prin urmare, Comisia Europeană vrea în continuare să impună Ungariei pactul privind migraţia – a precizat el.

Putem vedea care sunt rezultatele migraţiei ilegale în Occident: nu mai există siguranţă publică în multe oraşe mari, bandele de imigranţi ilegali terorizează oamenii, criminalitatea a crescut vertiginos; în plus, atentatele cu bombe artizanale sunt frecvente. În contrast, Ungaria este insula păcii şi a securităţii – a relevat Viktor Orbán, arătând că aici numărul imigranţilor ilegali este zero, iar criminalitatea asociată cu migraţia este inexistentă în Ungaria.

Viktor Orbán a mai spus că partidele parlamentare de opoziţie şi Partidul Tisza sunt în favoarea pactului privind migraţia, dar guvernul maghiar se opune acestuia. El a reamintit că Bruxelles-ul a impus sancţiuni pecuniare Ungariei pentru că nu a permis imigranţilor ilegali să intre în ţară.