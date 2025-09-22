Viktor Orbán: Ungaria nu vrea ca Uniunea Europeană să se războiască (Partea a II-a)

În discursul său adresat Parlamentului, şeful guvernului maghiar a caracterizat politica economică a Bruxelles-ului ca fiind de nivel inferior; în plus, lentă, indecisă şi incapabilă de acţiune. El a opinat că problema gravă cu care ne vom confrunta în lunile următoare este capacitatea sau incapacitatea Uniunii Europene de a implementa schimbări. El a amintit că – incluzând şi cei patru ani de negocieri referitoare la aderarea Ungariei – participă la elaborarea politicii economice europene deja de douăzeci de ani, fiind martorul succeselor, dar şi a eşecurilor, observând totodată şi curba descrescătoare a calităţii muncii guvernamentale europene "de la Barroso la von der Leyen".

Viktor Orbán a apreciat că structura actuală a UE este inadecvată asigurării succesului economiilor statelor membre. În opinia sa, se pune următoarea întrebare: cum am putea reconfigura UE şi plasa din nou economia Uniunii pe o traiectorie ascendentă. Datorită responsabilităţii pe care o poartă faţă de cetăţenii maghiari, Uniunea Europeană nu se poate eschiva de la abordarea sinceră a acestor chestiuni.

Premierul maghiar a afirmat că nu constată această capacitate a UE de a se reînnoi, deşi ea ar fi necesară, dar vede ce decizii se pregătesc şi planurile de centralizare, respectiv încăpăţânarea – susţinută de prestigiu – de a continua cu politicile eşuate, în timp ce Statele Unite şi Asia depăşesc Europa. Potrivit premierului maghiar, Ungaria are capacitatea, forţa şi cunoştinţele necesare dezvoltării mai rapide, pentru ca ritmul dezvoltării ei să fie asemănător ritmului de dezvoltare a Statelor Unite şi Asiei, nu ritmului dezvoltării Uniunii.

Dacă Uniunea Europeană nu-şi va schimba de urgenţă şi radical direcţia, istoria ei va lua sfârşit – a afirmat prim-ministrul. El a remarcat că mulţi oameni îşi imaginează că UE se va prăbuşi sau se va destrăma într-o zi, prevăzând un scenariu dramatic şi rapid. Dar în opinia lui Viktor Orbán, nu aceasta este natura lucrurilor în cadrul UE, căci sfârşitul seamănă în cazul ei mai degrabă cu „agonia lentă”, cu vlăguirea din cauza vârstei înaintate. Este mai probabil ca UE să cadă victimă unor mişcări centrifuge.

Chiar şi în fostele teritorii ale Imperiului Roman, oamenii au crezut multă vreme că acesta încă mai exista, când de fapt încetase de demult să mai existe – a spus el. Prim-ministrul a semnalat că „această soartă ne aşteaptă şi pe noi”; deciziile se iau undeva la centru, la Bruxelles, iar statele membre nu le pun în aplicare. Capacitatea centrului de a-şi impune voinţa slăbeşte treptat, deoarece nici el însuşi nu mai crede în propriul succes. (..) Migraţia, tranziţia verde, politica climatică, sancţiunile… De câte ori şi-a luat avânt UE şi ce rezultate precare a obţinut – a enumerat Viktor Orbán.

Premierul a mai spus că anul trecut, la Budapesta, când Ungaria deţinea preşedinţia UE, a fost adoptat un pact pentru competitivitate combinat cu o agendă urgentă. La Bruxelles a fost implementată probabil o treime din măsurile prevăzute, „dar în stilul treacă-meargă” – a precizat el. Între timp, americanii îşi restructurează cu celeritate economia, iar „chinezii depăşesc spectaculos cu acceleratul caleaşca noastră” – a afirmat Viktor Orbán.

Inacţiunea ameninţă nu numai competitivitatea, ci şi suveranitatea noastră – a subliniat prim-ministrul, semnalând că situaţia apărută reclamă o traiectorie diferită, o viteză nouă, o scară nouă şi o intensitate nouă.

Şeful guvernului maghiar a relatat, de asemenea, că anul trecut, Statele Unite au creat 40 de modele de bază de inteligenţă artificială, iar China 15; în timp ce UE a creat doar 3. În industria auto, în care lucrează 13 milioane de angajaţi, inovarea europeană a rămas în urmă; modelele sunt scumpe, iar lanţul de aprovizionare fragmentat. Avem nevoie de termene concrete şi de rezultate tangibile, însă trebuie să ne asumăm responsabilitatea pentru acestea. Dar, potrivit premierului ungar, cunoscându-i pe liderii europeni, el a opinat că aceste lucruri nu se vor întâmpla.