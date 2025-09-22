Secretar de stat ungar: Numărul autostrăzilor, care ajung la frontieră, a crescut în ultimii 15 ani de la 3 la 10

Bicske, luni, 22 septembrie 2025 (MTI) – În timp ce în anul 2010 doar trei autostrăzi ajungeau la frontieră, astăzi zece autostrăzi ajung la frontieră. În plus, în timp ce în 2010 existau mai puţin de 1300 de kilometri de şosele de mare viteză în Ungaria, astăzi lungimea lor totală atinge 1900 de kilometri – a relevat Bálint Nagy, secretarul de stat ungar pentru comunicaţii din cadrul Ministerului Construcţiilor şi Comunicaţiilor (ÉKM), luni, la Bicske, cu ocazia conferinţei de presă organizate pe marginea extinderii autostrăzii M1.

Bálint Nagy a accentuat că guvernul maghiar acordă importanţă deosebită dezvoltării mobilităţii, deoarece aceste măsuri sporesc foarte mult siguranţa traficului şi contribuie deopotrivă la progresul zonelor rurale şi al economiei naţionale. El a adăugat că, în următorii ani, se va accelera dezvoltarea reţelei de drumuri publice: contractul de concesiune recent încheiat va conduce la reabilitarea a 530 de kilometri de şosea, la construirea a 270 de kilometri noi de autostradă şi la o extindere similară a reţelei de şosele de mare viteză.

Secretarul de stat a indicat că prima etapă a extinderii autostrăzii M1 la trei benzi pe ambele sensuri de circulaţie – ce cuprinde secţiunea dintre centura de ocolire M0 a Budapestei şi punctul de popas Concó de pe raza oraşului Ács – este semnificativă chiar şi la scară europeană, deoarece nu va implica doar extinderea, ci şi reconstrucţia structurală completă a arterei de circulaţie, ceea ce va conduce la un trafic mult mai confortabil şi sigur.

Tamás Németh, directorul general al Societăţii de stat pentru Dezvoltarea Infrastructurii Maghiare (MKIF) a precizat că cel mai mare proiect de infrastructură rutieră de până acum din Ungaria va determina pentru următoarele decenii dezvoltarea reţelei de şosele de mare viteză. El a menţionat că pe durata lucrărilor se va asigura în permanenţă circulaţia pe două benzi în ambele sensuri.

Directorul general al MKIF a specificat că societatea efectuează lucrările de extindere a autostrăzii M1 din resurse proprii şi din împrumuturi, pe baza contractului de concesiune încheiat cu statul maghiar. Investiţia face parte dintr-un program de zece ani, care prevede extinderea autostrăzilor M7 şi M3 alături de M1 între anii 2025 şi 2034, precum şi construirea a 279 de kilometri noi de şosea de mare viteză.

Csaba Mikesz, directorul general adjunct pe probleme tehnice al companiei de stat ungare responsabilă pentru drumurile publice a precizat că, în timpul reabilitării, nu li se va permite camioanelor cu o masă totală mai mare de 7,5 tone să părăsească autostrada – interdicţie ce va fi semnalizată prin indicatoare rutiere.

Conform materialului de presă publicat, autostrada M1 va fi extinsă la trei benzi pe ambele sensuri pe o distanţă de 78 de kilometri între centura de ocolire M0 şi punctul de popas Concó, aflat în tronsonul de 94 de km. În conformitate cu contractul de concesiune încheiat între compania MKIF şi statul maghiar, secţiunea dintre centura M0 şi oraşul Bicske se va finaliza până la sfârşitul lunii august 2028; iar secţiunea care se termină la punctul de popas Concó până la sfârşitul lunii august 2029. Secţiunea care ajunge la punctul de frontieră Hegyeshalom va fi, de asemenea, extinsă într-o perioadă ulterioară.