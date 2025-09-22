Péter Szijjártó: Vom sprijini fiecare iniţiativă, care aduce mai aproape pacea

Budapesta, luni, 22 septembrie 2025 (MTI) - În ultimele luni, în cazul mai multor conflicte armate de pe mapamond, s-au făcut paşi în direcţia soluţionării acestora. Din păcate, tocmai războiul care are loc în zona cea mai apropiată de noi constituie cea mai importantă excepţie; iar din aceste cauze, reprezintă un pericol şi mai mare pentru noi - a scris, luni dimineaţă, pe pagina sa de Facebook ministrul ungar al afacerilor externe şi al comerţului exterior, Péter Szijjártó.

În postarea sa, ministrul a afirmat că, în mod normal, sesiunea Adunării Generale a ONU ar putea însemna speranţa păcii, dar constatând escaladarea evenimentelor şi poziţiile favorabile continuării războiului, guvernul ungar nu-şi face iluzii. Dar dimpotrivă, acest fapt nu înseamnă nicidecum că nu ar trebui depuse toate eforturile pentru ca sesiunea Adunării Generale a ONU să aducă mai apropie pacea – a adăugat el. „Prin urmare, săptămâna viitoare, vom sprijini fiecare iniţiativă, care aduce mai aproape pacea şi vom respinge tot ce creşte riscul escaladării conflictului” – a conchis Péter Szijjártó.