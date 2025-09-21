Gara de Est (Keleti) din Budapesta a fost redeschisă duminică după o lună de lucrări tehnice

Budapesta, duminică, 21 septembrie 2025 (MTI) - Gara de Est (Keleti pályaudvar) din Budapesta a fost redeschisă cu întârziere duminică, după o lună de pauză în care s-au efectuat o serie de lucrări tehnice asupra sistemelor de siguranţă feroviară.

Am finalizat, fără excepţie, lucrările de retehnologizare planificate, dar nu am putut redeschide Gara de Est duminică dimineaţă – a informat Zsolt Hegyi, directorul general al Grupului MÁV, într-un mesaj video înregistrat la faţa locului şi publicat pe pagina sa de Facebook.

Conform spuselor sale, colegii săi l-au informat sâmbătă seara, la ora 23:30, că toate lucrările de la Gara de Est (Keleti) au fost finalizate şi gara poate fi redeschisă; însă, în primele ore ale dimineţii, s-a produs o malfuncţiune din cauza faptului că gara nu a fost sub tensiune electrică timp de o lună; iar la reconectarea tensiunii de alimentare, a fost detectată o malfuncţiune a instalaţiilor de securitate.

Faptul că, în toiul nopţii, cu câteva ore înainte de deschidere, aflăm că gara nu va putea primi trenuri în zorii zilei, este totalmente inacceptabil; dar acum, cel mai important lucru este să ne asigurăm că toţi călătorii vor ajunge la destinaţie – a precizat directorul general.

A durat câteva ore, până când personalul Centrului Naţional pentru Situaţiile de Avarii a reorganizat traficul asigurând disponibilitatea autobuzelor suplimentare, a şoferilor care le vor conduce pe acestea, precum şi a mecanicilor de locomotivă, respectiv condiţiile tehnice necesare întoarcerii trenurilor în gările învecinate – a continuat Zsolt Hegyi.

Potrivit informaţiilor de ultimă oră, vom redeschide gara traficului feroviar în cursul zilei. Până în momentul respectiv, clădirea gării va rămâne închisă. Colegii noştri sunt prezenţi la toate intrările pentru a îndruma călătorii, iar autobuze suplimentare pornesc de lângă aripa dinspre artera Kerepesi út a gării pentru a asigura legăturile feroviare necesare – a explicat directorul general.

Un lucru este sigur: probleme tehnice pot apărea oricând, dar colegii noştri le vor soluţiona. Însă nu putem permite ca transportul feroviar să fie cuprins de haos în ziua de duminică. Astăzi, toţi angajaţii Companiei Feroviare Maghiare de Stat (MÁV) au sarcina de asigura transportarea tuturor călătorilor la destinaţie, în condiţiile traficului reorganizat – a spus Zsolt Hegyi.

În zorii zilei de duminică, MÁV a anunţat că în ziua respectivă se va redeschide Gara de Keleti, unde au fost finalizate cele mai ample lucrări de recondiţionare tehnică din ultima perioadă.

În timpul renovării, care a costat aproximativ 4,4 miliarde de forinţi (11,3 milioane de euro) şi a început în data de 25 august, Grupul MÁV a efectuat un număr mai mare de intervenţii decât cel planificat, dar a reuşit să finalizeze lucrările la timp şi în limita bugetului – a precizat compania feroviară în comunicatul iniţial. Ca urmare a investiţiei finanţate din resurse proprii, funcţionalitatea instalaţiilor din Gara Keleti va fi asigurată pentru o perioadă lungă de timp, iar numărul defecţiunilor şi malfuncţiunilor se va reduce în mod semnificativ, ceea ce va contribui la derularea traficului feroviar fără întârzieri şi în condiţii mai bune – se arată în comunicat.

În cadrul amplei recondiţionări tehnice, au fost reparate macazurile, liniile aeriene de contact şi echipamentele de securitate feroviară, iar şinele, traversele din lemn şi din beton armat au fost înlocuite. Scopul a fost asigurarea plecării din şi sosirii în Gara Keleti a trenurilor care circulă pe relaţiile Győr, Hatvan-Miskolc, Pécs şi Újszász-Békéscsaba fără întârzieri şi în condiţii mai bune. În final, gara a fost redeschisă circulaţiei feroviare în orele după-amiezii, transportul de persoane fiind reluat treptat.