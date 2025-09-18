Péter Szijjártó: Doar energia nucleară poate acoperi cererea crescândă de electricitate la nivel Mondial

Budapesta, joi, 18 septembrie 2025 (MTI) - Doar energia nucleară poate să acopere în mod ieftin, fiabil, sigur şi durabil, cererea în continuă creştere de electricitate la nivel mondial, motiv pentru care Ungaria începe o cooperare mai strânsă şi cu Japonia în acest domeniu - a declarat, joi, la Osaka, Péter Szijjártó, ministrul ungar al Afacerilor Externe şi al Comerţului Exterior.

Potrivit comunicatului MAE ungar, şeful diplomaţiei a subliniat, în discursul rostit la seminarul de afaceri ungaro-japonez, că, în prezent, au loc schimbări dramatice la nivel mondial, status quo-ul fiind complet răsturnat în urma crizelor din ultimii ani, iar Europa, care a pierdut mult din greutate, este unul dintre cei mai mari perdanţi al acestor procese.

„De aceea, astăzi, cea mai importantă sarcină de politică economică a guvernului ungar este să contracareze efectele negative ale prăbuşirii dramatice a competitivităţii europene şi să protejeze rezultatele obţinute în ultimii ani” – a subliniat politicianul de la Budapesta.

Ca exemple, a menţionat ocuparea aproape completă a forţei de muncă, cele mai scăzute impozite din Europa şi faptul că anual se reuşeşte doborârea recordului în materie de investiţii.

„Noi suntem o ţară înconjurată de uscat. Nu avem mari zăcăminte de ţiţei sau gaze naturale, aşa că suntem interesaţi de funcţionarea neîntreruptă a economiei şi a comerţului mondial” – a punctat şeful diplomaţiei ungare.

În opinia sa, lumea se îndreaptă din nou către blocuri geopolitice, ceea ce contravine în mod clar intereselor naţionale ale Ungariei. „Noi, ungurii, suntem susţinători ai cooperării globale şi dorim ca respectul reciproc să redevină baza acestei cooperări” – a subliniat politicianul.

Péter Szijjártó a salutat faptul că relaţiile ungaro-japoneze au fost dintotdeauna caracterizate de respect reciproc şi consideră drept o veste bună că, în cadrul discuţiilor purtate, miercuri, la Tokyo, a devenit evident faptul că ambele părţi sunt hotărâte să consolideze cooperarea dintre cele două ţări.

Acesta a subliniat că Japonia se află, fără îndoială, printre liderii revoluţiei tehnologice globale, iar Ungaria aspiră, de asemenea, la acest lucru.

„Aţi putea crede că este un obiectiv prea ambiţios, dar situaţia este că, raportat la populaţie, noi, ungurii, am dat lumii cei mai mulţi laureaţi ai Premiului Nobel. Deci, gândirea inovatoare şi dorinţa constantă de a crea ceva nou fac parte din mentalitatea noastră” – a adăugat ministrul.

Péter Szijjártó a afirmat că, din acest motiv, s-a luat decizia ca Ungaria să-şi intensifice cooperarea cu Japonia în domenii cheie, precum tehnologia spaţială.

„Luna trecută, al doilea cercetător-astronaut ungar s-a aflat pe Staţia Spaţială Internaţională, iar o parte din instruirea lui a avut loc, aici, în Japonia”, a amintit politicianul.

„La fel, vom coopera în continuare şi în domeniul energiei nucleare. Ambele ţări au nevoie de tot mai multă energie electrică. Aceasta trebuie produsă ieftin, în siguranţă, fără a distruge mediul, iar acestor cerinţe le poate răspunde exclusiv energia nucleară” – a completat şeful diplomaţiei ungare.

În încheiere, ministrul a menţionat că valoarea comerţului bilateral se ridică la aproximativ 2,5 miliarde de dolari, iar în Ungaria funcţionează circa 180 de companii japoneze, care oferă locuri de muncă pentru 30 000 de persoane.