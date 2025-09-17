Viktor Orbán: Cu un an în urmă, Mario Draghi a tras clopotele de alarmă la Budapesta

Viktor Orbán a afirmat: „În aceste condiţii, va trebui să menţinem Ungaria pe traiectoria dezvoltării. Şi vom reuşi!”
„Am lansat cel mai amplu program de creare a căminelor familiale din istoria Ungariei. Am lansat revoluţia fiscală favorabilă familiilor, unică în Europa. În locul renunţării iraţionale la resursele de energie ruseşti, am apărat politica de reducere a valorii facturilor cu utilităţile publice prin exploatarea inteligentă a energiei verzi” – a enumerat prim-ministrul.
Şeful guvernului maghiar a adăugat: „Bruxelles-ul a ales calea greşită. Noi vom continua pe calea noastră proprie, cea maghiară”.