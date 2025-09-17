Secretar de stat ungar: dezvoltarea traficului în zona de frontieră este interesul comun al României şi Ungariei

Budapesta, miercuri, 17 septembrie 2025 (MTI) - Dezvoltarea traficului în zona de frontieră este interesul comun al României şi Ungariei, iar cele două ţări preconizează noi dezvoltări în acest domeniu - a informat marţi, la Oradea, Levente Magyar, secretarul de stat pentru relaţiile cu parlamentul din cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi al Comerţului Exterior.

Potrivit comunicatului ministerului, în urma vizitei sale în municipiul din regiunea Partium, Levente Magyar a relatat că a vizitat mai multe instituţii care îndeplinesc un rol esenţial în viaţa comunităţii maghiare a urbei.

Secretarul de stat a precizat că a participat mai întâi la festivitatea de deschidere a anului universitar la Universitatea Creştină Partium, după care a vizitat un important centru de dezvoltare al bisericii reformate. Acolo au fost inaugurate: o şcoală, un cămin, un laborator medical cu tehnică de ultimă oră, precum şi o bucătărie modernă, care au fost realizate cu sprijinul financiar al statului maghiar şi vor constitui împreună spaţiul central al comunităţii locale.

De asemenea, Levente Magyar s-a întâlnit cu episcopul catolic László Böcskei şi cu lideri politici români. În cadrul discuţiilor cu primarul municipiului şi cu preşedintele Consiliului Judeţean Bihor, oficialii au trecut în revistă chestiuni legate de cooperarea dintre cele două ţări.

„Am discutat despre coordonarea acelor dezvoltări ale traficului pe care am dori să le întreprindem în viitor în legătură cu Oradea şi Debrecen, cu regiunea Partium, precum şi cu Ungaria în general, respectiv cu regiunea ei estică, Tiszántúl. În plus, am constatat că ambele părţi acordă o importanţă majoră traficului din zona de frontieră, în general, şi cooperării culturale; iar aceste activităţi se concentrează în Oradea, deoarece din punct de vedere istoric municipiul este cel mai important centru al acestei regiuni care în trecut a aparţinut estului Ungariei, iar astăzi aparţine vestului României, dar rămâne în continuare unul dintre cele mai importante centre din Transilvania ale comunităţii naţionale maghiare” – a concluzionat Levente Magyar.