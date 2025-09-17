Péter Szijjártó: Japonia este pregătită să dezvolte cooperarea cu Ungaria în domenii de importanţă crucială

Budapesta, miercuri, 17 septembrie 2025 (MTI) - Japonia este pregătită să dezvolte cooperarea în domenii de importanţă crucială şi pentru Ungaria, cum ar fi promovarea păcii, cercetarea spaţială şi industria nucleară - a precizat, potrivit comunicatului Ministerului Afacerilor Externe şi al Comerţului Exterior, miercuri, la Tokyo, şeful diplomaţiei maghiare.

În urma întrevederilor avute, Péter Szijjártó a relatat că discuţiile purtate cu ministrul de externe japonez l-au convins că ţara din Asia de Est este pregătită să intensifice cooperarea în domenii de importanţă crucială pentru Ungaria, cum ar fi: promovarea păcii, soluţionarea conflictelor, cercetarea spaţială, dezvoltarea tehnologiei spaţiale şi industria nucleară.

Ministrul maghiar a evidenţiat că tentativele anterioare de pace, care intenţionau să pună capăt războiului din Ucraina prin operaţiuni purtate pe câmpul de luptă, au eşuat în mod clar, deoarece în opinia sa deznodarea războiului pe câmpul de luptă este imposibilă.

În formularea lui Péter Szijjártó: „Eforturile de pace ale lui Donald Trump ar trebui să servească drept exemplu. Eforturile respective de pace intenţionează să pună capăt acestui război la masa tratativelor, prin mijloace diplomatice”.

El s-a referit ulterior şi la intensificarea cooperării în domeniul cercetării şi tehnologiei spaţiale, cele două părţi profitând de faptul că astronautul maghiar Tibor Kapu şi-a efectuat un stagiu de pregătire în Japonia, unde a fost instruit la sol cu privire la funcţionarea modulului japonez de experimente microgravitaţionale din cadrul Staţiei Spaţiale Internaţionale.

În cele din urmă, ministrul a relevat că cele două ţări consideră necesară şi îmbunătăţirea cooperării în domeniul industriei nucleare, deoarece ambele părţi doresc să îşi augmenteze capacităţile nucleare în viitor.

„Putem îndeplini acest deziderat parţial prin prelungirea duratei de funcţionare a blocurilor noastre nucleare existente. Soluţiile tehnice necesare acestui scop sunt în curs de elaborare în ambele ţări. Prin urmare, prelungirea duratei de funcţionare a centralelor nucleare şi a blocurilor acestora, pregătirea lor tehnică va fi un domeniu în care Ungaria şi Japonia vor coopera şi mai strâns în perioada următoare” – a specificat Péter Szijjártó.

duratei de funcţionare a centralelor nucleare şi a blocurilor acestora, pregătirea lor tehnică va fi un domeniu în care Ungaria şi Japonia vor coopera şi mai strâns în perioada următoare” – a specificat Péter Szijjártó.