Oficiul Concurenţei (GVH) a demarat o anchetă împotriva firmei Duolingo

Budapesta, miercuri, 17 septembrie 2025 (MTI) - Oficiul Concurenţei din Ungaria (GVH) a demarat o anchetă împotriva furnizorului de servicii de învăţare a limbilor străine Duolingo. Autoritatea maghiară suspectează că societatea americană face uz de practici comerciale, care sunt neoneste din mai multe puncte de vedere.

Conform informării emise, GVH a observat că broşurile care prezintă condiţiile de utilizare, respectiv funcţionarea aplicaţiilor de internet şi telefonie mobilă puse la dispoziţie de către societate nu sunt accesibile în limba maghiară şi nici măcar uşor accesibile, în general, consumatorilor din Ungaria.

Oficiul a precizat că Duolingo a publicat, în mod probabil, afirmaţii înşelătoare cu privire la rezultatele aşteptate din partea serviciului său online de învăţare a limbilor străine. În plus, conform ipotezei emise de GVH, nici aserţiunea companiei referitoare la poziţia sa de lideră de piaţă nu este justificată.

Autoritatea ungară informează că în ceea ce priveşte limitele gratuităţii serviciilor oferite, cum ar fi numărul de lecţii care pot fi parcurse gratuit într-o singură zi, firma furnizează consumatorilor informaţii vagi, ambigue ori inadecvate şi/sau perimate.

În plus, oficiul a constatat că, în mod probabil, Duolingo exercită – prin mesaje nesolicitate şi frecvente de marketing direct – presiuni psihice asupra consumatorilor, pentru a-i îndemna să utilizeze serviciile oferite şi să treacă, ulterior, la folosirea versiunii plătite.

Demararea anchetei nu înseamnă pronunţarea faptului că societatea americană a încălcat anumite drepturi sau prevederi legale, ci urmăreşte clarificarea faptelor şi, pe această cale, dovedirea presupuselor încălcări ale drepturilor sau ale legii. Durata prevăzută pentru finalizarea procedurii este de trei luni, dar poate fi prelungită, în mod justificat, de două ori cu maximum câte două luni – a precizat GVH.