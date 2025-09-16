Viceprim-ministrul Ungariei: Fără asigurarea drepturilor minorităţilor naţionale nu se poate vorbi despre o pace justă în Ucraina

Budapesta, marţi, 16 septembrie 2025 (MTI) - Fără garantarea drepturilor minorităţilor naţionale nu poate exista o pace justă în Ucraina - a declarat, marţi, Zsolt Semjén, viceprim-ministrul Ungariei, în cadrul emisiunii online "Ora luptătorilor".

Acesta a subliniat că nu există loc de retragere, orice s-ar întâmpla sprijinul pentru maghiarii din Ucraina Subcarpatică va fi menţinut de Ungaria. Reprezentantul legitim al comunităţii maghiare din Ucraina Subcarpatică este Uniunea Culturală a Maghiarilor din Ucraina Subcarpatică (KMKSZ) şi, indiferent de manevrele din Ucraina, nu va fi niciodată recunoscută ca legitimă înlocuirea acesteia cu organizaţii pseudo-maghiare – a precizat politicianul.

În ceea ce priveşte Ucraina, este nevoie de o pace realistă, ţara nu poate fi membră NATO, deoarece aceasta ar implica riscul unui al treilea război mondial, însă trebuie să i se ofere garanţii de securitate – a subliniat vicepremierul.

Acesta a afirmat că 95% dintre maghiarii din afara graniţelor Ungariei susţin actualul guvern, pentru că ştiu exact la ce să se aştepte din partea lui. Péter Magyar, preşedintele Partidului Tisza, s-a dus la Oradea şi a spus că este pământ românesc. Cel căruia la Oradea îi vine în minte pământ românesc, ce aşteptări poate avea din partea maghiarilor de peste hotare?” – a pus întrebarea Zsolt Semjén. Acesta a adăugat că Péter Magyar a numit UDMR un „partid de spioni”, iar după o astfel de declaraţie „acolo nu mai creşte nici iarbă pentru el”. Cum nu poate spera la voturi, nici maghiarii din afara graniţelor nu pot spera la nimic din partea sa – a punctat viceprim-ministrul Ungariei.