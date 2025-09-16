Secretar de stat ungar: Premierul suedez se ceartă cu şeful Poliţiei Naţionale a Suediei

Budapesta, marţi, 16 septembrie 2025 (MTI) - Ulf Kristersson, Prim-ministrul Suediei, se ceartă cu şeful Poliţiei Naţionale a Suediei, nu cu Viktor Orbán - a declarat, marţi, Bence Rétvári, secretar de stat al Ministerului Ungar de Interne, referindu-se la criminalitatea săvârşită de minori în Suedia. Pe pagina sa de Facebook, acesta a scris că politicianul suedez ar face mai bine să-şi asculte mai întâi propriul şef al poliţiei "înainte de a da altora lecţii de pe poziţii superioare", iar după aceea nici premierul nu ar mai nega pericolele migraţiei.

Secretarul de stat a amintit că Petra Lundh, şefa Poliţiei Naţionale a Suediei, declara, în urmă cu un an, într-un interviu, că din cauza imigraţiei masive şi a eşecului integrării a crescut criminalitatea organizată, în opt luni s-au înregistrat 186 de schimburi de focuri soldate cu 31 de morţi, iar numărul copiilor suspectaţi de omor s-a triplat.

„Nu Viktor Orbán a spus asta, nu am spus-o noi, ungurii, ci şefa Poliţiei Naţionale a Suediei” – a subliniat secretarul de stat.

Acesta a mai adăugat că Gunnar Strömmer, ministrul suedez al Justiţiei, a relatat că în perioada 2012 – 2022 numărul împuşcăturilor soldate cu victime a crescut de trei ori în Suedia.

Potrivit lui Rétvári Bence, după toate acestea, Ulf Kristersson a redus afirmaţiile lui Viktor Orbán la atât: „Acestea sunt minciuni revoltătoare”.

Secretarul de stat a apreciat că este un răspuns ieftin faptul că premierul suedez repetă „mantra liberală potrivit căreia statul de drept s-a degradat în Ungaria”.

Dimpotrivă – a subliniat Rétvári – în Ungaria se poate vorbi liber, inclusiv despre pericolele migraţiei. Acesta a întrebat retoric: Oare întărirea statului de drept în Suedia înseamnă apariţia de „zone no-go”, şi că la fiecare două zile are loc o explozie sau un atac cu cuţitul în lumea interlopă?

Politicianul de la Budapesta a afirmat că nu există stat de drept fără siguranţă, iar migraţia în masă a subminat securitatea marilor oraşe din Europa Occidentală.

„Respectăm Suedia, dar aşteptăm şi noi respect” – a scris Bence Rétvári.

Acesta a continuat spunând că se vede că premierul suedez nu are zile uşoare. Dacă nu îl crede pe Viktor Orbán, a adăugat, atunci să aibă încredere în propriii săi cetăţeni: potrivit unui sondaj realizat de Ipsos în Franţa, peste 60% dintre suedezi se tem că ar putea deveni victime ale unei infracţiuni sau ale unui act de violenţă, în timp ce în Ungaria acest procent este sub 10%.

Poate ar fi mai bine ca, la următoarea şedinţă de guvern, să studieze politica de succes a Ungariei împotriva migraţiei, în loc să trimită mesaje prin reţelele sociale”, i-a sugerat Bence Rétvári lui Ulf Kristersson, adăugând că este binevenit într-o vizită de lucru la gardul ridicat în urmă cu 10 ani la frontiera Ungariei.