Budapesta, marţi, 16 septembrie 2025 (MTI) - Începând cu data de 30 septembrie, în Statele Unite vor fi eliminate restricţiile din programul de călătorii fără viză pentru toţi cetăţenii maghiari, ceea ce reprezintă un nou rezultat important de la preluar

Potrivit unui comunicat al MAE ungar, şeful diplomaţiei a relatat că fostul preşedinte american, Joe Biden, şi administraţia sa au privit Ungaria ca pe un adversar, iar relaţiile bilaterale au ajuns la un punct minim. Odată cu victoria lui Donald Trump, situaţia s-a schimbat radical, iar de atunci a început o perioadă de aur în relaţiile dintre cele două ţări.

„Administraţia Biden a îngreunat în mod considerabil călătoriile cetăţenilor maghiari în Statele Unite, dar acum s-a pus capăt şi acestei situaţii. În urma consultărilor dintre cele două guverne, din data de 30 septembrie, toţi cetăţenii maghiari vor reintra în programul american de călătorii fără viză”, a precizat ministrul.

„Asta înseamnă că cetăţenii maghiari vor putea să călătorească din nou, simplu, în Statele Unite, fără viză. Din data de 30 septembrie, ESTA va fi din nou valabilă doi ani şi, în această perioadă, va permite intrări multiple pentru toţi cetăţenii maghiari” – a mai adăugat Péter Szijjártó.

Acesta a subliniat că aceasta este o nouă realizare semnificativă de la învestirea, din ianuarie, a lui Donald Trump, pe lângă intensificarea investiţiilor americane în Ungaria şi ridicarea sancţiunilor politice. „Cooperarea nu mai înseamnă ostilitate sau lecţii, ci prietenie, respect reciproc şi colaborare eficientă” – a concluzionat ministrul.