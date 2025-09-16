A fost lansat un program româno-ungar care sprijină asistenţa chirurgicală modernă

Szeged, marţi, 16 septembrie 2025 (MTI) - A fost lansat un program, cu sprijin european, care susţine asistenţa chirurgicală modernă în regiunile Szeged şi Timişoara, iniţiativă care va deservi anual cel puţin 5 500 de pacienţi de ambele părţi ale frontierei, se arată într-un comunicat al Direcţiei de relaţii publice a Universităţii din Szeged (SZTE), remis agenţiei ungare de presă MTI.

Potrivit documentului, proiectul reprezintă continuarea programului încheiat în vara anului 2023, care a introdus proceduri moderne în diagnosticarea şi tratamentul chirurgical al bolilor oncologice.

Proiectul, cu un buget de 2,447 milioane de euro şi termen de finalizare decembrie 2027, acordă o atenţie deosebită tratamentului bolilor care necesită intervenţii chirurgicale, precum şi utilizării tot mai frecvente a metodelor minim invazive, ce permit o recuperare mai rapidă.

La proiect – finanţat în proporţie de 80% din fonduri europene – participă, alături de Universitatea din Szeged, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Pius Brînzeu” din Timişoara.

În cadrul dezvoltării, vor fi achiziţionate echipamente medicale de ultimă generaţie şi vor fi implementate soluţii informatice inovatoare care să sprijine tratamentul pacienţilor ce necesită intervenţii chirurgicale, de care vor beneficia, anual, cel puţin 5500 de bolnavi de ambele părţi ale frontierei.

Pentru schimbul de experienţă şi de cunoştinţe de ultimă oră, 160 de specialişti din domeniul sănătăţii vor participa la programe de formare axate pe proceduri minim invazive şi pe tratamentul chirurgical al cancerului de colon. Între altele, vor fi organizate zece sesiuni practice, la care specialiştii vor putea cunoaşte intervenţiile asistate de roboţi, iar anumite operaţii vor putea fi urmărite printr-un sistem de transmisie live.