Viktor Orbán şi-a exprimat îngrijorarea faţă de situaţia din Suedia

Stockholm, luni, 15 septembrie 2025 (MTI) - Barbaria a prins rădăcini în patria uneia dintre cele mai mari naţiuni europene, în Suedia, ca urmare a abandonării valorilor tradiţionale, a ignorării bunului-simţ şi a guvernării slabe - a scris luni, pe platforma X, premierul ungar Viktor Orbán.

Şeful guvernului ungar a afirmat că în Suedia justiţia permite fără consecinţe activitatea organizaţiilor criminale care exploatează minori.

„Guvernul suedez ne dă lecţii despre statul de drept. Între timp, potrivit publicaţiei Die Welt, reţele de crimă organizată folosesc copii suedezi pentru a comite asasinate, ştiind că sistemul nu îi va condamna. O ţară, care odinioară era cunoscută pentru ordine şi siguranţă, se prăbuşeşte: peste 280 de fete minore au fost arestate pentru crimă, familiile trăiesc în frică. Situaţia este sfâşietoare. Suedezii merită mai mult!” – a scris Viktor Orbán.

În înregistrarea video ataşată mesajului de pe X, Viktor Orbán a declarat: „Ştirea săptămânii este că în Suedia au fost arestate 284 de fete minore pentru omor, mafia le-a folosit pentru a-şi executa victimele, deoarece ele nu pot fi condamnate”.

„Aşa se distruge totul, toate regulile şi orice ordine se prăbuşesc, rămânând în loc barbaria. Nu este vorba despre o simplă greşeală, ci despre faptul că au părăsit civilizaţia” – a declarat premierul.

„Scopul statului de drept este să garantăm siguranţa poporului nostru. Acolo unde fete minore sunt folosite sistematic pentru asasinate, statul de drept este mort” – a scris Viktor Orbán.

Acesta a mai adăugat: „Suedia este prietena noastră, suedezii sunt o naţiune mare şi nobilă. Suntem îngrijoraţi pentru dumneavoastră! Dumnezeu să binecuvânteze Suedia!”.