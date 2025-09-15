Péter Szijjártó: Ungaria a semnat un acord de cooperare nucleară cu China

Budapesta, luni, 15 septembrie 2025 (MTI) - Ungaria a semnat un acord cu China, care reprezintă un potenţial semnificativ de cooperare între cele două ţări în domeniul energiei nucleare, al siguranţei şi al inovaţiei - a anunţat, luni, la Viena, Péter Szijjártó, ministrul ungar al Afacerilor Externe şi al Comerţului Exterior.

Potrivit comunicatului MAE ungar, şeful diplomaţiei a relatat că a fost semnat un acord cu agenţia chineză pentru energie atomică, document ce deschide perspective importante de colaborare în domeniul energiei nucleare, al siguranţei şi al inovaţiei între Ungaria şi China, ţară care îşi revendică un rol tot mai important în acest sector.

Acesta a subliniat că pentru Ungaria este un interes naţional reînvierea cooperării civilizate dintre Est şi Vest, iar Ungaria are şanse reale să demonstreze că baza acesteia poate fi energia nucleară.

„Ce se întâmplă în Ungaria? În baza unei cooperări de mai multe decenii şi a unui acord semnat în anul 2014, gigantul rus Rosatom construieşte o centrală nucleară cu participarea unor importanţi furnizori francezi şi germani. În plus, în domeniul utilizării reactoarelor nucleare de mici dimensiuni, am semnat un acord exclusiv privind folosirea tehnologiei americane” – a explicat ministrul.

„În Ungaria, sunt prezente simultan industriile nucleare: rusă, americană, germană şi franceză, care pot coopera excelent una lângă cealaltă şi între ele. Astfel, Ungaria demonstrează că energia nucleară este unul dintre cele mai bune terenuri pentru reînvierea cooperării civilizate dintre Est şi Vest” – a adăugat Péter Szijjártó.

Acesta a subliniat că următorul deceniu va fi, fără îndoială, deceniul energiei nucleare, deoarece cererea globală de electricitate creşte drastic, iar aceasta poate fi acoperită eficient, sigur şi ecologic doar prin energie nucleară.

Ministrul a informat, de asemenea, că împreună cu Aleksei Lihaciov, Director General al Roszatom, au convenit accelerarea proiectului de extindere a centralei nucleare de la Paks, întrucât toate condiţiile sunt acum îndeplinite.