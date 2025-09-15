Péter Szijjártó: În pofida greşelilor de conducere de la Bruxelles, în Ungaria funcţionează cel mai de succes sistem european de sprijinire a investiţiilor

Budapesta, luni, 15 septembrie 2025 (MTI) - În Ungaria funcţionează cel mai de succes sistem de sprijinire a investiţiilor din Europa, fapt demonstrat de atragerea unor proiecte de peste zece miliarde de euro atât în anul 2023, cât şi în 2024, în pofida greşelilor de conducere de la Bruxelles - a declarat, luni, la Budapesta, Péter Szijjártó, ministrul ungar al Afacerilor Externe şi al Comerţului Exterior.

Potrivit comunicatului MAE ungar, şeful diplomaţiei a anunţat, cu ocazia prezentării noii investiţii a companiei Aero Space Power, că societatea cu capital autohton, specializată în reparaţia aeronavelor civile, derulează un proiect de extindere de peste două miliarde de forinţi (5,13 milioane euro), la unitatea sa din Kisvárda, beneficiind de un sprijin guvernamental de 500 milioane de forinţi (1,28 milioane euro), ceea ce va permite creşterea numărului de angajaţi la peste 200.

În discursul său, ministrul a subliniat că firma a dezvoltat capacităţi unice la nivel mondial de reparaţie a pieselor şi turbinelor de avion, recunoscute de autorităţile aviatice din China, SUA şi Europa. „Într-o parte semnificativă a avioanelor care zboară în lume există cu siguranţă piese de turbină reparate la Kisvárda”, a afirmat politicianul.

Acesta a salutat faptul că, anul trecut, 23 de companii din Ungaria au beneficiat de sprijin guvernamental pentru investiţii în valoare totală de 251 de miliarde de forinţi (644,44 milioane euro). „Niciodată până acum, într-un singur an, nu a existat un asemenea nivel de sprijin”, a semnalat Péter Szijjártó.

Totodată, a calificat drept cel mai de succes sistem european de atragere a investiţiilor pe cel din Ungaria, argumentând că în anii 2023 şi 2024 s-au realizat investiţii de peste zece miliarde de euro în ţară.

Ministrul a evidenţiat că, în ultimii 11 ani, Aero Space Power a fost a 1 119-a companie ungară care a primit sprijin guvernamental pentru investiţii, aceste firme realizând proiecte în valoare totală de 2 400 de miliarde de forinţi (6,16 miliarde euro) şi creând aproximativ 14 000 de noi locuri de muncă.