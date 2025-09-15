Ministrul ungar al Apărării: Ungaria nu alege între Est şi Vest

Budapesta, luni, 15 septembrie 2025 (MTI) - Politica externă a Ungariei nu alege între Est şi Vest, ci le conectează, iar acest lucru oferă ţării spaţiul de manevră şi baza obiectivelor sale strategice - a subliniat ministrul ungar al Apărării, Kristóf Szalay-Bobrovniczky, în discursul de deschidere al celei de-a V-a ediţii a conferinţei Geopolitical Summit, organizată, luni, de Danube Institute şi The Heritage Foundation.

Ministrul Apărării a amintit că apărarea Europei se bazează, de 80 de ani, pe NATO condusă de Statele Unite, însă statele europene se tem adesea mai puţin de adversarii reali decât de dispoziţia preşedintelui american aflat în funcţie. Acesta a subliniat că securitatea NATO nu este ameninţată de personalitatea liderilor americani, ci de pierderea voinţei statelor europene de a-şi asigura propria apărare. Potrivit acestuia, noua gândire strategică a Europei trebuie să se bazeze pe independenţă, capacitatea de adaptare şi conectivitate.

Kristóf Szalay-Bobrovniczky a subliniat că Ungaria este pregătită: în NATO şi în Uniunea Europeană îşi apără cu fermitate şi încredere suveranitatea, respingând totodată centralizarea, reglementarea excesivă şi criticile părtinitoare care divizează Europa. Acesta a arătat că, în Europa de Est, cine nu urmează propria strategie va ajunge mai devreme sau mai târziu să lupte războaiele altora, şi a subliniat că geostrategia Ungariei a fost definită întotdeauna nu de cuvinte zgomotoase, ci de paşi exacţi şi bine gândiţi.

Vorbind despre politica externă a Ungariei, ministrul a evidenţiat că spaţiul de manevră al Ungariei se află în conectarea Estului şi Vestului, ceea ce se reflectă în rutele de transport din Europa Centrală, în căile ferate, în fluxurile de energie şi date, în comerţ şi în infrastructură, care întăresc independenţa, nu subordonarea.

„Ungaria a fost întotdeauna parte a Europei şi va rămâne mereu. Obiectivul este clar: Europa trebuie să devină din nou puternică” – a subliniat ministrul.

Referindu-se la viitorul Uniunii Europene, ministrul a afirmat că supravieţuirea acesteia depinde de crearea unei structuri mai flexibile, pe mai multe niveluri. Este nevoie de un sistem care să diferenţieze cooperarea militar-energetică, piaţa comună, zona euro şi integrarea politică. Kristóf Szalay-Bobrovniczky a subliniat că Europa trebuie să se concentreze pe extinderea Balcanilor, pe deschiderea către Sud şi Est şi pe consolidarea cooperării regionale.

În discursul său, ministrul Apărării a subliniat că lumea funcţionează deja într-un sistem multipolar, în care Statele Unite, China şi Rusia reprezintă cele trei centre de putere majoră. Acesta a apreciat că perioada de tranziţie geopolitică este una deosebit de instabilă, iar Europa are nevoie de o strategie lucidă. A calificat războiul ruso-ucrainean drept un conflict european care nu poate fi soluţionat pe câmpul de luptă şi a susţinut că supravieţuirea Ucrainei depinde exclusiv de sprijinul extern. Acesta a atras atenţia că aderarea Ucrainei la UE şi NATO ar pune în pericol stabilitatea Uniunii, motiv pentru care trebuie o cooperare cu aceasta, în cadrul unui parteneriat strategic, dar fără calitatea de membru.