Sondaj: 17% dintre unguri fac zilnic curăţenie în locuinţă, 5% nici măcar o dată pe lună

Budapesta, duminică, 14 septembrie 2025 (MTI) - Peste 80% dintre unguri îşi fac curăţenie acasă cel puţin o dată pe săptămână, dintre care 40% de mai multe ori pe săptămână, iar 17% zilnic - potrivit unui sondaj realizat la comanda Kärcher, care a arătat totodată că aproximativ 5% dintre respondenţi consideră excesiv chiar şi curăţenia lunară.

Analiza arată că 5% dintre cei chestionaţi au declarat că nu este deosebit de important pentru ei cât de curată este locuinţa lor, iar mai puţin de un procent nu acordă deloc importanţă acestui aspect.

Aproape trei sferturi dintre respondenţi au indicat însă că este important să aibă o locuinţă ordonată şi igienică, deşi aceasta nu înseamnă că o menţin zilnic într-o stare impecabilă. Pentru o cincime dintre cei chestionaţi, curăţenia casei este foarte importantă şi au grijă constant de acest aspect.

Din acest studiu, numit „Panorama Curăţeniei 2025”, reiese, de asemenea, că există diferenţe semnificative între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte atitudinea faţă de curăţenie şi împărţirea sarcinilor, iar multe femei consideră în continuare că rămân singure cu această responsabilitate. Potrivit datelor care includ ambele sexe, diferenţa este minimă între ponderea celor care fac singuri curăţenie (29,5%) şi a celor care îşi menţin locuinţa curată împreună cu partenerul (27,1%). Totuşi, 40% dintre femei au indicat că sarcina le revine exclusiv lor, în timp ce în cazul bărbaţilor proporţia a fost de 18%. Diferenţa este şi mai mare în percepţia curăţeniei făcută în comun: 42% dintre bărbaţi consideră că fac această treabă casnică împreună cu partenera, însă doar 13% dintre femei au indicat acest lucru. Proporţia celor care fac în principal curăţenie singuri, primind ocazional ajutor, este de 21%. Alţi 14% au declarat că întreaga familie îşi asumă această sarcină.

Puţin sub o treime dintre respondenţi petrec 1-2 ore pe săptămână pentru a-şi menţine locuinţa curată. Un sfert dintre ei alocă 2-4 ore pe săptămână acestei activităţi, iar 12% între 4 – 6 ore. Relativ mulţi – aproximativ 16% – fac curăţenie mai puţin de o oră pe săptămână.

Pentru 70,3% dintre unguri, curăţenia este importantă din motive de igienă, în timp ce aproximativ 50% fac curăţenie şi pentru că îi linişteşte psihic să trăiască într-o locuinţă curată. Peste o treime au declarat că dezordinea îi deranjează, iar un sfert consideră necesară curăţenia doar atunci când haosul devine prea mare. Mulţi fac curăţenie atunci când urmează să primească vizite de la prieteni sau membri ai familiei (22,8%), iar peste 21% au spus că un mediu curat îi ajută să se concentreze şi să fie mai productivi.

Pentru o treime dintre respondenţi, menţinerea curăţeniei în bucătărie este cea mai mare provocare, în timp ce un sfert consideră baia ca fiind cea mai dificil de întreţinut.

Studiul a fost realizat în primăvara anului 2025, de compania Momentor Kft., la comanda Kärcher, cunoscută pentru echipamentele sale inovatoare de curăţenie. Dimensiunea eşantionului a fost de 1 000 de persoane, iar rezultatele sunt reprezentative pentru populaţia Ungariei cu vârste între 18 – 69 de ani, în funcţie de sex, categorie de vârstă, nivel de educaţie, tip de localitate şi regiune.