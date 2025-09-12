Budapesta, vineri, 12 septembrie 2025 (MTI) – Ungaria caută relaţii reciproc avantajoase cu ţările asiatice, deoarece economiile celor două continente sunt cu greu separabile – a declarat Mihály Varga, vineri, la o conferinţă organizată de Banca Naţională a Ungariei (MNB) la Budapesta.

Potrivit guvernatorului băncii centrale, Ungaria a luat decizia corectă la momentul potrivit prin deschiderea către Est, iar MNB rămâne angajată în dezvoltarea relaţiilor internaţionale. El a explicat că, deşi discutarea cooperării economice între Asia şi Europa nu este „deloc evidentă” nici măcar astăzi, Ungaria a recunoscut rapid că au început schimbări fundamentale în economia globală şi că este necesar să se diversifice relaţiile economice, să se construiască parteneriate eurasiatice. Centrele de greutate ale economiei globale s-au modificat şi, deşi incertitudinea a devenit permanentă, merită să ne pregătim pentru oportunităţile pe care le poate aduce o perioadă de relaxare. Nu se ştie când va veni această perioadă, dar semnele sunt încurajatoare, deoarece tot mai multe centre de putere politică, economică şi financiară recunosc importanţa construirii de relaţii.

Potrivit lui Mihály Varga, Ungaria are un avantaj semnificativ, întrucât a pornit pe această cale mai devreme decât alte ţări şi poate conta pe ţările din Est atât în dezvoltarea economică, cât şi în privinţa stabilităţii financiare. China este în prezent unul dintre cei mai importanţi parteneri comerciali ai Ungariei, în ultimii ani 40-45 % din investiţiile provenite din China către Europa a fost direcţionat către Ungaria. În ultima perioadă, a devenit clar la nivel mondial că ruperea legăturilor economice poate provoca daune enorme. Mai mult, China este lider mondial în aproape toate tehnologiile importante, iar cele mai semnificative bănci din punct de vedere al valorii activelor sunt, de asemenea, legate de China.

Guvernatorul băncii centrale a subliniat că relaţiile financiare ungaro-chineze sunt consolidate şi de cooperarea cu autoritatea chineză de reglementare a valorilor mobiliare, organismul de supraveghere bancară şi de reglementare financiară, iar MNB face tot ce îi stă în putinţă pentru a ajuta Ungaria să devină punctul de întâlnire între Est şi Vest în lumea financiară – a adăugat el.

Vicepreşedintele băncii centrale chineze, Lan Zou a subliniat, de asemenea, importanţa cooperării bazate pe beneficii reciproce. El a numit Ungaria una dintre cele mai importante ţări din regiune pentru China, adăugând că, în ciuda creşterii continue a comerţului, există încă oportunităţi neexploatate în relaţiile sino-ungare. Printre altele, el a solicitat consolidarea relaţiilor dintre băncile centrale şi internaţionalizarea monedei chinezeşti.

El a adăugat: China are în prezent parteneriate financiare cu aproximativ 80 de ţări şi, pentru a asigura o cooperare şi mai sigură, mai eficientă şi mai diversificată în viitor, trebuie furnizate servicii rentabile, fiabile şi convenabile.

În cadrul evenimentului, László Palkovics, însărcinatul guvernului ungar pentru inteligenţa artificială, a afirmat că mediul economic şi politic este propice pentru aprofundarea relaţiilor sino-ungare. Printre condiţiile care asigură beneficii reciproce, el a subliniat că ţara din Extremul Orient joacă un rol de lider în dezvoltarea tehnologică, inclusiv în dezvoltarea de soluţii financiare, în timp ce Ungaria întâmpină investitorii cu o forţă de muncă înalt calificată, cunoştinţe de nivel mondial şi un mediu economic şi infrastructural favorabil.