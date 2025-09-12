Războiul din Ucraina - Viktor Orbán: Ameninţarea războiului este iminentă

Budapesta, vineri, 12 septembrie 2025 (MTI) - Atacul cu drone de miercuri asupra Poloniei este un exemplu al circumstanţelor periculoase în care trăim în fiecare zi, ameninţarea războiului fiind iminentă - a declarat, vineri, prim-ministrul Viktor Orbán în emisiunea "Bună dimineaţa, Ungaria!" a postului public Radio Kossuth.

Premierul aflat în prezent într-o vizită de lucru la Abu Dhabi, a spus: viaţa de zi cu zi consumă atenţia oamenilor, dar când „apar probleme” sub forma câtorva drone în Polonia, toată lumea se trezeşte brusc. Acest lucru s-ar fi putut întâmpla ieri, alaltăieri sau se poate întâmpla mâine, în Polonia şi în Ungaria deopotrivă – a adăugat el.

El a spus că ameninţarea războiului este iminentă. Ungaria nu este implicată în război, dar polonezii sunt implicaţi până peste cap. Ungaria păstrează distanţa, războiul nu este al ei, nu participă la el, dar este vecină cu ţara în care războiul se desfăşoară, ceea ce reprezintă o ameninţare de război constantă şi continuă – a avertizat el.

Premierul a precizat: polonezii sunt prietenii noştri, aliaţii noştri istorici, indiferent de disputele politice actuale, ei ne sunt prieteni de suflet. Ungaria trebuie să fie printre primele care răspund imediat şi clar la orice lucru care dăunează Poloniei sau încalcă suveranitatea acesteia. Am considerat incursiunea dronelor ruseşti pe teritoriul polonez inacceptabilă încă din primul moment şi suntem alături de polonezi, suntem 100% solidari cu ei – a spus Viktor Orbán.

El a mai spus: ungurii trebuie să ţină cont de faptul că războiul ruso-ucrainean este cea mai importantă problemă doar pentru noi, nu şi pentru lume, „cei mari” nu discută doar despre asta. Lumea are şi alte probleme legate de Rusia, printre care aprovizionarea globală cu energie – a subliniat Viktor Orbán.

El a declarat că există încă multe probleme de rezolvat şi în afara războiului din Ucraina, iar în timp ce progresele în direcţia păcii sunt lente, el consideră că, în culise, negociatorii fac progrese rapide în toate celelalte probleme. El a menţionat, de asemenea, că Ungaria suferă de trei ani şi jumătate consecinţele negative ale războiului, chiar dacă nu are nimic de-a face cu el, ungurii nu au nicio responsabilitate pentru izbucnirea lui şi nu au participat niciodată la el.

Viktor Orbán a mai spus că politica Ursulei von der Leyen are patru sau cinci piloni care sunt greşiţi şi trebuie înlocuiţi, dar ea nu va putea să îi înlocuiască. Tranziţia verde trebuie revizuită, deoarece este responsabilă parţial pentru creşterea preţurilor la energie, un aspect fatal pentru economia europeană. Politica privind Ucraina, sancţiunile şi politica comercială trebuie revizuite, deoarece s-a încheiat un acord nefavorabil cu americanii, iar politica migraţionistă trebuie şi ea revizuită – a spus Viktor Orbán. El a afirmat: practic, toate problemele importante trebuie revizuite, deoarece, sub conducerea Ursulei von der Leyen, Uniunea Europeană se îndreaptă spre prăpastie; nu ratingurile de popularitate sunt interesante, ci politicile greşite şi conducerea deficitară.

Potrivit lui Orbán, ar fi mai bine ca preşedinta Comisiei să-şi facă bagajele, să plece în linişte acasă şi să lase Bruxelles-ul celor care sunt capabili să ducă politici mai bune.

Primul ministru a calificat pactul privind migraţia al Uniunii Europene drept un tertip, afirmând că acordul înseamnă că frontierele externe nu vor fi închise. Pactul migraţionist este un tertip: face ceva, dar nu rezolvă problema. Aceasta poate fi rezolvată într-un singur mod: trebuie să se declare că nimeni nu poate intra în Uniunea Europeană fără un permis nominal – a declarat premierul.

El a subliniat că cei care sosesc ilegal „nu pot fi expulzaţi de aici”, chiar dacă se dovedeşte că şederea lor nu are nicio bază legală. După cum a spus, soluţia este ca solicitanţii să aştepte soluţionarea cazurilor în afara UE. El a evidenţiat faptul că Ungaria şi Europa de Vest sunt preocupate în mod diferit de această problemă, deoarece, în timp ce „noi luptăm pentru a preveni migraţia în Ungaria”, „ei au comis deja greşeala” şi se străduiesc să trăiască cu ea, cu consecinţele grave ale unei societăţi mixte, cu destrămarea unui sistem juridic unitar, cu sfârşitul siguranţei publice şi cu faptul că devin ţinta atacurilor teroriste, în timp ce „toţi banii din lume nu sunt suficienţi” pentru a-i întreţine pe noii veniţi. Prim-ministrul a subliniat că procesul este „ireversibil”. Există greşeli care, odată comise, nu pot fi corectate – a spus el, adăugând că cel mai important lucru pentru Ungaria este să împiedice „preluarea controlului asupra ţării” prin migranţi.

Prim-ministrul a mai spus că este o tradiţie de lungă durată în politica ungară ca unele partide politice ungare să fie în permanenţă în serviciul străinilor, fiind controlate în trecut de Moscova sau Berlin, iar acum de Bruxelles. El a spus că partidele controlate din străinătate sunt totodată şantajate şi că partidele de opoziţie Coaliţia Democratică şi partidul Tisza ar fi încetat să existe de mult timp dacă nu ar fi fost finanţate de la Bruxelles.