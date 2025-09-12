Péter Szijjártó: Industria auto din Ungaria se află din nou în faţa unor succese uriaşe

Budapesta, vineri, 12 septembrie 2025 (MTI) – Industria auto din Ungaria se află din nou în faţa unor succese uriaşe, întrucât cei mai mari producători germani de automobile continuă să aibă încredere în Ungaria, iar dacă industria auto creşte, atunci creşte şi economia ţării - a declarat, vineri, Péter Szijjártó, ministrul ungar al Afacerilor Externe şi al Comerţului Exterior, la München.

Potrivit comunicatului MAE ungar, după discuţiile purtate la Salonul internaţional de mobilitate IAA, politicianul de la Budapesta a subliniat că industria auto din Ungaria se află din nou în faţa unor realizări majore, întrucât marii producători germani au decis să relocheze în Ungaria cele mai importante procese de producţie ale noii ere bazate pe propulsia electrică.

„La Győr, Audi va stabili până la sfârşitul anului un record de producţie în domeniul construcţiei de automobile şi, din primăvara viitoare, va începe producţia noii generaţii de motoare electrice. Totodată, compania va lansa un program de formare profesională în valoare de 1,5 miliarde de forinţi (3,83 milioane euro) pentru ca toţi angajaţii Audi din Ungaria să corespundă cerinţelor tehnologice ale noii ere din industria auto”, a precizat ministrul.

„BMW îşi va inaugura în data de 26 septembrie fabrica de la Debrecen, iar acolo se va produce noul model iX3, care este vedeta acestei expoziţii de la München, una dintre cele mai mari din lume. Numărul comenzilor este atât de mare încât deja discutăm despre noi proiecte comune cu BMW pentru perioada următoare”, a continuat Péter Szijjártó.

„Construcţia fabricii Mercedes de la Kecskemét se apropie, de asemenea, de finalizare, aici urmând să fie deschisă cea mai mare uzină auto din Ungaria. Mercedes a decis ca la Kecskemét să fie produse şi modelele electrice din clasa C. Noua fabrică va putea produce anual între 300 000 – 350 000 de automobile”, a adăugat acesta.

„Avem perspective excelente, companiile auto germane şi-au plasat încrederea deplină în Ungaria, iar această încredere a fost răsplătită de Ungaria şi de poporul maghiar. Acest lucru se traduce prin noi investiţii şi noi dezvoltări la Győr, Kecskemét şi Debrecen”, a subliniat ministrul.

Péter Szijjártó a avut întrevederi, printre alţii, cu Gerd Walker, membru al Consiliului de Administraţie al Audi AG, cu Milan Nedeljkovic, membru al Consiliului de Administraţie al BMW AG, cu Jörg Burzer, membru al Consiliului de Administraţie al Mercedes-Benz Group AG, precum şi cu Robin Zeng, fondator şi preşedinte al CATL.