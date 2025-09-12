Ministrul ungar al Culturii: Declaraţia de la Herning este succesul modelului ungar de formare profesională

Herning/Budapesta, vineri, 12 septembrie 2025 (MTI) - Declaraţia de la Herning, care urmează să fie adoptată vineri, reprezintă succesul modelului ungar de formare profesională - a declarat Balázs Hankó, ministrul Culturii şi Inovaţiei de la Budapesta, într-un interviu telefonic acordat agenţiei ungare de presă MTI, în legătură cu reuniunea informală a miniştrilor educaţiei care are loc în Danemarca, ţară ce deţine preşedinţia rotativă a UE, având ca temă principală formarea profesională din Europa.

Balázs Hankó a subliniat, referindu-se la reuniunea ministerială informală de două zile, începută joi, că au venit la Herning pentru ca „în formarea profesională să nu existe un răspuns de la Bruxelles, ci un răspuns maghiar, adică modelul maghiar de formare profesională să fie cel care dă direcţia Uniunii Europene”.

Acesta a amintit că în timpul preşedinţiei ungare a Consiliului UE, modelul maghiar a fost inclus într-o recomandare a Consiliului şi s-a stabilit că formarea profesională europeană şi cea a statelor membre trebuie să ofere – în cooperare cu companiile şi universităţile – o educaţie şi o pregătire corespunzătoare cerinţelor pieţei muncii.

„Ne bucurăm că pe această bază adoptăm astăzi împreună aşa-numita Declaraţie de la Herning, deoarece aceasta corespunde în totalitate recomandărilor formulate în timpul preşedinţiei ungare, ba mai mult, putem spune că, datorită muncii noastre, modelul maghiar este inclus în Declaraţia de la Herning” – a afirmat ministrul, care a enumerat cele cinci puncte care vor face atractivă formarea profesională în viitor: mai mulţi elevi, parteneriate duale, conformitate cu piaţa muncii, sprijin pentru recuperare şi legătura cu universităţile.

Potrivit lui Balázs Hankó, Ungaria se află în frunte în aceste domenii: şase din zece elevi de clasa a VIII-a îşi încep studiile în învăţământul profesional, iar obiectivul pentru 2030 este ca această cifră să fie de şapte; în cadrul parteneriatelor duale, cinci din zece elevi, din Ungaria, participă la astfel de programe, iar în ceea ce priveşte conformitatea cu piaţa muncii „suntem medaliaţi cu bronz” între statele membre ale OCDE.

Ministrul a mai adăugat că declaraţia stabileşte ca obiectiv prioritar sprijinirea recuperării, domeniu în care Ungaria are de asemenea rezultate bune: prin programele denumite „trambulină” şi „şcoală-atelier” sunt integraţi în formarea profesională 4 000 de elevi defavorizaţi. Balázs Hankó a subliniat că, deşi adoptarea declaraţiei reprezintă un mare succes, deja se află în pregătire documente pe care „birocraţii de la Bruxelles vor să le aducă în discuţie la o reuniune din noiembrie”. Printre acestea se numără şi o propunere de armonizare, împotriva căreia trebuie luptat prin toate mijloacele – a subliniat politicianul de la Budapesta.

Educaţia nu este o competenţă a Bruxelles-ului, ci una naţională, ceea ce înseamnă că nu este loc pentru armonizare, întrucât fiecare stat trebuie să-şi consolideze competitivitatea educaţiei în funcţie de propria societate şi economie – a mai adăugat Balázs Hankó.