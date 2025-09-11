Ungaria şi-a redobândit statutul de ţară liberă de febra aftoasă

Budapesta, joi, 11 septembrie 2025 (MTI) - Datorită măsurilor luate de guvern, Ungaria a reuşit să elimine febra aftoasă (FMD), prin urmare Organizaţia Mondială pentru Sănătatea Animalelor (WOAH) a restabilit statutul oficial al Ungariei ca ţară liberă de febra aftoasă, începând cu data de 10 septembrie - a anunţat ministrul agriculturii, István Nagy, într-un comunicat emis joi.

Cererea a fost depusă de un grup de lucru profesionist al autorităţii ungare pentru sănătatea animală şi acceptată de organizaţie, astfel ţara este considerată din nou liberă de febra aftoasă – a adăugat ministrul.

El a reamintit că prezenţa virusului FMD a fost identificată de laboratorul Autorităţii Naţionale de Securitate a Lanţului Alimentar în primăvara anului 2025 la cinci ferme (Kisbajcs, Levél, Darnózseli, Dunakiliti, Rábapordány). De la jumătatea lunii aprilie, autoritatea nu a confirmat niciun caz nou. Ca urmare, la 6 iunie 2025, s-a ridicat restricţia în ultima zonă de protecţie şi supraveghere, precum şi în alte zone puse sub restricţie, ceea ce a dus şi la ridicarea restricţiilor la nivel de ţară. În plus, odată cu ridicarea restricţiilor în zonele afectate, comerţul în cadrul Uniunii Europene poate continua fără obstacole.

Ulterior, un grup de lucru format din experţi în sănătate animală a pregătit cererea de derogare a Ungariei. Pe baza informaţiilor prezentate, WOAH a acceptat cererea şi, conform informaţiilor trimise de organizaţie, Ungaria este declarată oficial liberă de boala FMD începând cu 10 septembrie 2025. Statutul redobândit poate contribui în mod semnificativ la restabilirea comerţului neîntrerupt şi cu ţări terţe.

Ministrul a subliniat că boala FMD, care provoacă pagube economice semnificative, nu a mai apărut în Ungaria de 50 de ani, iar acum a afectat peste 19 000 de animale. După identificarea virusului, autorităţile au luat imediat măsuri şi a fost înfiinţat un grup de lucru operaţional. În timpul epidemiei şi în lunile care au urmat apariţiei ultimului focar, experţii au efectuat teste cuprinzătoare la mii de ferme precum şi la fondul cinegetic din toată ţara, cu rezultate negative peste tot, ceea ce a permis solicitarea reevaluării statutului de ţară liberă de boală.