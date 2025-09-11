Péter Szijjártó: Ungaria este pregătită să îmbunătăţească relaţiile, dar acest lucru depinde în totalitate de Ucraina

Budapesta, joi, 11 septembrie 2025 (MTI) - Ungaria este pregătită să îmbunătăţească relaţiile bilaterale, dar acest lucru depinde în totalitate de Ucraina, deoarece Kievul poartă întreaga responsabilitate pentru deteriorarea dramatică a relaţiilor - a declarat joi la Budapesta ministrul afacerilor externe şi comerţului exterior, Péter Szijjártó, potrivit unui comunicat al ministerului.

Ministrul a purtat discuţii cu Taras Kacika, viceprim-ministrul Ucrainei responsabil pentru integrare europeană şi euro-atlantică, apoi a subliniat: nu poate afirma că relaţiile bilaterale se află în prezent la un punct mort, deoarece nu se ştie dacă nu poate fi şi mai rău, din păcate, acest lucru nu poate fi exclus.

„Un lucru este cert, suntem interesaţi să avem relaţii bune, mai bune cu toate ţările vecine, inclusiv Ucraina (…) Şi pot spune cu conştiinţa curată că Kievul poartă întreaga responsabilitate pentru faptul că relaţiile dintre Ungaria şi Ucraina s-au deteriorat dramatic în ultimii zece ani” – a spus el.

„Nu noi am luat drepturile minorităţii ucrainene de aici, nu noi le punem în pericol securitatea energetică şi nu noi vrem să-i târâm într-un război” – a înşirat ministrul.

Referindu-se la întâlnirea de dimineaţă, el a subliniat că guvernul a fost întotdeauna în favoarea gesturilor pozitive şi a consolidării încrederii şi, în ceea ce îl priveşte a acţionat în consecinţă.

Ca exemplu, el a menţionat că la începutul lunii septembrie a început să funcţioneze la Budapesta o instituţie de învăţământ bilingvă maghiaro-ucraineană, care în viitor s-ar putea transforma din şcoală primară în liceu. El a subliniat că, de la începutul războiului, aproximativ 12 500 de copii din Ucraina au fost primiţi în tabere din Ungaria pentru a-i ajuta să uite ororile pe care le-au trăit acasă.

El a mai evocat ca o veste bună faptul că vineri vor începe să circule trenuri pe rutele Viena-Budapesta-Ujhorod şi Záhony-Ciop-Berehove, iar din decembrie va exista şi o legătură feroviară directă între Budapesta şi Berehovo.

Péter Szijjártó a evidenţiat: toate acestea demonstrează că, dacă există intenţii bune, se pot înregistra progrese în anumite chestiuni, însă este o problemă gravă faptul că Ucraina, începând din 2015, le ia în mod sistematic drepturile lingvistice comunităţii naţionale maghiare.

Ministrul a declarat că i-a cerut omologului său ucrainean să oprească atacurile asupra conductei „Prietenia”, care este crucială pentru aprovizionarea cu petrol a Ungariei. „Nu am cerut acest lucru pentru binele Rusiei, ci pentru binele nostru. Conducta de petrol „Prietenia” aprovizionează Ungaria cu petrol. Atacurile asupra conductei „Prietenia” provoacă pagube grave şi reprezintă un risc pentru securitatea aprovizionării cu energie a Ungariei şi nu Rusiei” – a remarcat el.

Ministrul a continuat spunând că Ungaria va continua, desigur, să furnizeze energie electrică şi gaze naturale Ucrainei. El a subliniat că 40% din importurile de energie electrică şi 50% din importurile de gaze naturale ale Ucrainei provin din Ungaria, aşadar ar fi corect ca Kievul să nu pună în pericol securitatea energetică a Ungariei.

„Sper sincer că sistemul de relaţii între Ungaria şi Ucraina se vor dezvolta spre bine în următorii zece ani decât în ultimii zece ani. Suntem pregătiţi pentru aceasta, dar trebuie să fie clar că ameliorarea depinde exclusiv de Kiev şi de Ucraina” – a concluzionat el.