Cluj-Napoca, joi, 11 septembrie 2025 (MTI) - Peste 500 de elevi transilvăneni sunt transportaţi la şcoli de limbă maghiară cu autobuzele Asociaţiei Rákóczi. Cele 39 de autobuze şcolare transportă zilnic 531 de elevi la instituţii de învăţământ cu predare în limba maghiară - potrivit unui comunicat trimis joi agenţiei ungare de presă MTI de către biroul de presă al UDMR.

Treizeci şi cinci de şcoli maghiare, în principal din zonele etnosporei din Transilvania şi Partium, participă la programul comun al Asociaţiei Rákóczi şi Fundaţiei pentru Şcoală. Scopul programului este de a face accesibil învăţământul în limba maghiară şi pentru elevii care trăiesc în comunităţile etnosporei. Prin acest sprijin se doreşte prevenirea trimiterea copiilor la şcoli de limbă română, mai apropiate de familiile în cauză, pe motivul că transportul copiilor la şcoli maghiare mai îndepărtate reprezintă o povară financiară pentru familie.

Conform datelor totalizate de UDMR, în anul şcolar 2025-2026, programul se va desfăşura în judeţele Alba, Arad, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Braşov, Cluj, Hunedoara, Maramureş Mureş, Sălaj, Sibiu şi Timiş, precum şi în judeţul Bacău. În zona locuită de ceangăii moldoveni, autobuzul şcolar transportă elevii la Casa Maghiară din Vladnic.

Zoltán Levente Nagy, preşedintele Fundaţiei pentru Şcoală, a declarat: pentru al treilea an consecutiv, autobuzele Asociaţiei Rákóczi ajută comunităţile care nu au obţinut autobuze şcolare din alte surse. „Păstrarea şi consolidarea învăţământului în limba maternă este responsabilitatea noastră comună, iar programul de transport cu autobuzul este un instrument important în acest demers. Mulţumim Asociaţiei Rákóczi pentru cooperare şi guvernului ungar pentru sprijin!” – citează comunicatul pe preşedintele Fundaţiei pentru Şcoală.

UDMR a anunţat, de asemenea, că multe oraşe şi sate sunt deservite de autobuze şcolare datorită programelor statului român, în toată Transilvania funcţionează în total 413 vehicule care transportă copii maghiari.