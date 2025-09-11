Autorităţile americane au restituit Ungariei tipărituri religioase evreieşti din perioada modernă timpurie

Washington, joi, 11 septembrie 2025 (MTI) – Miercuri, la New York, reprezentanţii autorităţilor americane au restituit Ungariei o valoroasă publicaţie religioasă evreiească din perioada modernă timpurie, sustrasă din Ungaria.

Textul „Di Gara” a fost înmânat lui Gábor Balázs, rectorul Seminarului Rabinic Naţional – Universitatea Evreiască din Budapesta, de către Jay Clayton, noul procuror federal al Districtului Sudic din New York, în cadrul unei ceremonii organizate la consulatul general al Ungariei.

În cadrul ceremoniei, Szabolcs Takács, ambasadorul Ungariei şi-a exprimat recunoştinţa în numele guvernului pentru angajamentul care a dus la returnarea documentului, care subliniază totodată puterea durabilă a cooperării transfrontaliere.

Textul „Di Gara” datează din secolul al XVI-lea şi poartă numele realizatorului tipăriturii, Giovanni Di Gara, tipograf evreu din Veneţia.

Publicaţia compusă din două părţi a fost achiziţionată în secolul al XIX-lea de un rabin italian, Lelio Della Torre, apoi a intrat în proprietatea Seminarului Rabinic din Budapesta în 1877. În 1944, în timpul ocupaţiei naziste, instituţia de învăţământ a fost jefuită, iar documentul a dispărut fără urmă.

În martie 2023, autorităţile ungare au remarcat cartea pe un site de licitaţii online specializat în cărţi rare, unde era vândută cu 19 000 de dolari. Proprietarul din New York a declarat că a cumpărat documentul în 1980, fără să ştie că este furat. Autorităţile americane, cu ajutorul Departamentului Federal pentru Securitate Internă, au rechiziţionat obiectul furat, iar pe urmă o instanţă a aprobat returnarea acestuia Ungariei, după 81 de ani.