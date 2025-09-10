Viktor Orbán: Ceea ce anunţă astăzi preşedintele Comisiei de la Bruxelles, mâine Tisza ni l-ar pune în cârcă

Budapesta, miercuri, 10 septembrie 2025 (MTI) - Să nu ne facem iluzii: ceea ce anunţă astăzi preşedintele Comisiei de la Bruxelles, mâine partidul Tisza ni l-ar pune în cârcă – a scris prim-ministrul Viktor Orbán miercuri dimineaţa, pe pagina sa de socializare.

„Ursula von der Leyen evaluează astăzi situaţia UE. Este o pierdere de timp. Lista eşecurilor o cunoaşte toată lumea: încetinirea economiei, scăderea competitivităţii, criza şi violenţa migraţionistă, un război pierdut şi o politică ecologică fără sens” – a declarat premierul.

Viktor Orbán a declarat: poporul european s-a săturat de toate acestea. Acesta este motivul pentru care forţele Patrioţilor creşte peste tot în Europa. Prin urmare, guvernul francez continuă să eşueze, Nawrocki a câştigat în Polonia, iar Andrej Babis va câştiga în Cehia.

„Acesta va fi şi sfârşitul partidului Tisza în Ungaria. În ultimele săptămâni am aflat că Tisza are un program. Am aflat şi că acesta a fost scris la Bruxelles. Am aflat, de asemenea, că au vrut să îl ţină secret, dar nu au reuşit. Devine tot mai clar, cine ce oferă alegătorilor unguri” – a adăugat prim-ministrul.

El a scris: ei vor să mărească impozitele, noi implementăm cea mai mare reducere a impozitelor pentru familii din Europa. Ei vor locuinţe închiriate, noi implementăm cel mai mare program de creare de locuinţe din istoria Ungariei. Ei vor sancţiuni, noi vrem pace şi reducerea costurilor pentru utilităţi. Ei ar accepta pactul de migraţie de la Bruxelles, noi am închis graniţa. Ei ar sprijini Ucraina, noi dorim să sprijinim familiile ungare.

„Să nu ne facem iluzii: ceea ce anunţă astăzi preşedintele Comisiei de la Bruxelles, mâine Tisza ni l-ar pune în cârcă. Să nu-i lăsăm să o facă!” – a încheiat Viktor Orbán postarea sa.