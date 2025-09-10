Administraţia fiscală din Ungaria anunţă condiţii mai stricte privind furnizarea datelor de facturare începând cu 15 septembrie

Budapesta, miercuri, 10 septembrie 2025 (MTI) - Administraţia Naţională a Impozitelor şi Vămilor (NAV) a dat termen până la 15 septembrie furnizorilor de date de facturare pentru a se conforma noilor reguli anunţate în primăvară - a comunicat NAV miercuri agenţiei ungare de presă MTI.

Potrivit modificărilor, pentru anumite tipuri de erori, spre deosebire de practica anterioară, utilizatorii nu vor primi doar un mesaj de avertizare (warning), ci un mesaj de eroare (error), ceea ce înseamnă că furnizarea datelor de facturare a eşuat, adică NAV nu acceptă datele. Furnizarea datelor de facturare este una dintre obligaţiile fiscale esenţiale, iar în cazul nerespectării acesteia persoanele în cauză pot fi sancţionate cu o amendă de până la un milion de forinţi (2538,65 de euro) – scrie în comunicat.

Scopul măsurii a fost clarificarea în continuare a datelor de facturare şi reducerea apariţiei anumitor tipuri de erori.

Datorită cooperării dintre contribuabili şi dezvoltatorii de software, datele au devenit mai clare încă din momentul anunţării schimbării. În timp ce în luna ianuarie a acestui an 1,2 milioane de facturi nu erau conforme cerinţelor, în iulie numărul acestor erori a scăzut până la 75 000 – adaugă comunicatul.

Aplicaţia Facturare Online, pusă la dispoziţie gratuit de NAV, este pregătită pentru schimbări, astfel utilizatorii aplicaţiei nu vor fi afectaţi de acestea.