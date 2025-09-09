Statuia gimnastei Katalin Szabó, cvadruplă campioană olimpică în culorile României, a fost dezvelită la Székesfehérvár

Székesfehérvár, marţi, 9 septembrie 2025 (MTI) – Statuia cvadruplei campioane olimpice în culorile României, Katalin Szabó, a fost dezvelită marţi în Parcul Olimpic de la Székesfehérvár, lângă un monument dedicat sportivilor ungari care au câştigat 16 medalii de aur la Jocurile Olimpice de la Helsinki.

Lajos Kű, preşedintele Fundaţiei Echipa de Aur, a declarat: la trei ani după dezvelirea primei statui, în parc vor fi amplasate de acum înainte şi busturi ale „campionilor olimpici de naţionalitate maghiară care au evoluat sub culorile altor ţări”. „Ei sunt persoane remarcabile care, în timp ce au obţinut cele mai mari victorii, şi-au mărturisit întotdeauna cu mândrie identitatea maghiară” – a spus el.

Potrivit preşedintelui, dintre aceste persoane se distinge Katalin Szabó, născută la Zagon, care a câştigat patru medalii de aur şi una de argint la gimnastică la Jocurile Olimpice de vară din 1984 de la Los Angeles. Statuia ei a fost realizată de sculptorul Tibor Túri Török.

Lajos Kű a indicat că, în parc, vor fi ridicate statui ale lui Zsuzsanna Francia (canotaj), Gyula Torma (box), Károly Király (volei) şi Emese Hunyadi (patinaj de viteză). El a adăugat că fundaţia va acoperi toate costurile lucrărilor de artă, care vor fi donate oraşului Székesfehérvár.

După dezvelirea statuii, Katalin Szabó a spus că nu găseşte cuvinte pentru a mulţumi iniţiatorului ideii şi tuturor celor implicaţi în păstrarea ei în memoria colectivă. „Întotdeauna am vrut să arăt întregii lumi cine este Kati Szabó: nu m-am mulţumit niciodată cu locul al treilea, am vrut întotdeauna să câştig” – a declarat cvadrupla campioană olimpică, care a fost salutată şi de Zoltán Magyar, preşedintele Federaţiei Ungare de Gimnastică.

Katalin Szabó, care trăieşte în prezent în Franţa, a început gimnastica la vârsta de şase ani, mai întâi la Covasna, apoi la Braşov şi la Oneşti, unde avea două antrenamente pe zi, în afara orelor la şcoală. Talentul ei extraordinar s-a manifestat la o vârstă fragedă: în 1983 şi 1984, a obţinut punctajul maxim, 10, în şaptesprezece competiţii. Ea a obţinut una din cele mai memorabile victorii ale sale la Sala Sporturilor din Budapesta, unde a devenit pentru prima dată campioană mondială la sol.

Ea a devenit una dintre cele mai performante gimnaste olimpice din toate timpurile, câştigând patru medalii de aur şi o medalie de argint la Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 1984. După Campionatele Mondiale din 1987 de la Rotterdam, şi-a încheiat cariera de sportiv profesionist, apoi a absolvit Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport a Universităţii din Bucureşti.

În 2008, a primit cea mai înaltă distincţie sportivă din România, Ordinul Meritul Sportiv, clasa I. A fost introdusă în International Gymnastics Hall of Fame, numele ei a fost dat grădiniţei din satul său natal, Zagon, şi sălii de sport din Sfântu Gheorghe, iar în Deva i s-a ridicat o statuie.