Siófok a fost cea mai populară destinaţie şi în această vară

Budapesta, marţi, 9 septembrie 2025 (MTI) - Siófok s-a dovedit a fi cea mai populară destinaţie estivală internă şi în acest an, ca şi anul trecut - pe baza datelor furnizate de portalul Szallas.hu. Portalul de rezervări de cazare a informat agenţia ungară de presă MTI într-un comunicat transmis marţi că o treime din toate rezervările au fost făcute pentru zona lacului Balaton.

Conform analizei, vara a fost dominată şi în acest an de călătoriile scurte: pe lângă rezervările pentru o noapte (28%) şi două nopţi (30%), o cincime dintre călători au optat pentru o şedere de trei zile. 12% au rezervat cazare pentru patru nopţi şi doar 2% au ales un sejur de o săptămână sau mai lung.

Dintre tipurile de cazare, apartamentele au fost cele mai căutate (32%), urmate de hoteluri (27%), casele de oaspeţi (22%) şi pensiunile (13%).

Conform comunicatului, 80% din rezervările de cazare interne pentru vară s-au încadrat în categoria sub 170 000 de forinţi (431,62 de euro): 47% au fost mai ieftine de 70 000 de forinţi (177,72 de euro), în timp ce 34% s-au încadrat în intervalul 70 000-170 000 de forinţi – a declarat Lili Kelemen, purtătorul de cuvânt al Szallas.hu, citat în comunicat.

Proporţia rezervărilor între 170 000 şi 270 000 de forinţi (431,62-685,52 de euro) şi între 270 000 şi 370.000 de forinţi (685,52-939,42 de euro) a fost de 12%, respectiv 4% în această vară, în timp ce proporţia celor din intervalul de preţ superior a fost de 3% – precizează comunicatul.

Budapesta s-a clasat pe locul al doilea în lista celor mai populare 10 destinaţii, iar Eger pe locul al treilea, fiind urmat de Balatonfüred, Gyula, Hajdúszoboszló, Szeged, Hévíz, Pécs şi Nyíregyháza. Conform distribuţiei regionale, lacul Balaton (31%) a fost urmat de Ungaria de Nord (16%) şi de Câmpia Mare de Sud (11%) – după cum reiese din datele portalului Szallas.hu.

44% din rezervări au fost efectuate de cupluri, în timp ce 35% dintre oaspeţi au fost însoţiţi şi de copii. Cuplurile au avut tendinţa de a alege hoteluri (30%), în timp ce familiile au preferat apartamentele (40%). În cazul cuplurilor, cele mai populare destinaţii au fost identice cu cele de pe lista generală, însă familiile cu copii au optat mai mult, după Siófok, pentru Gyula şi Hajdúszoboszló – se arată în comunicat.

Conform datelor privind rezervările anticipate din septembrie pe Szallas.hu, Budapesta se află în fruntea listei destinaţiilor, urmată de Eger, Siófok, Gyula şi Szeged. În ceea ce priveşte tipul de cazare, hotelurile devansează apartamentele, iar proporţia cuplurilor a crescut faţă de perioada verii (58%).