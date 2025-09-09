Balázs Izsák: CNS contestă respingerea iniţiativei cetăţeneşti de către Comisia Europeană

Sfântu Gheorghe/Cluj-Napoca, marţi, 9 septembrie 2025 (MTI) - Consiliul Naţional Secuiesc (CNS) îşi va exercita dreptul de apel şi va contesta în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene respingerea de către Comisia Europeană (CE) a iniţiativei cetăţeneşti a organizaţiei transilvane în apărarea regiunilor naţionale – a anunţat preşedintele CNS, Balázs Izsák, într-o conferinţă de presă ţinută marţi, la Sfântu Gheorghe.

Potrivit preşedintelui CNS, în calitate de iniţiator al iniţiativei cetăţeneşti europene intitulată „Politica de coeziune pentru egalitatea regiunilor şi sustenabilitatea culturilor regionale”, organizaţia are la dispoziţie două luni pentru a contesta în instanţă decizia de respingere a CE, prin urmare, conform calculelor sale, acţiunea trebuie depusă până la 3 noiembrie – a spus el.

Balázs Izsák a subliniat: CNS este conştient de faptul că CE are dreptul de a decide să nu propună un act normativ în urma unei iniţiative cetăţeneşti. „Cu toate acestea, ca orice decizie, şi această decizie trebuie să fie justificată” – a spus el, adăugând că există justificarea are condiţii legale pe care CE trebuie să le respecte. El a apreciat că răspunsul oficial trimis de comisie către CNS la 3 septembrie nu îndeplineşte aceste condiţii.

Preşedintele CNS a subliniat: justificarea trebuie să fie substanţială şi coerentă şi nu poate fi superficială, contradictorie sau formală. În acelaşi timp, ea trebuie să fie în conformitate cu dreptul comunitar şi nu poate intra în contradicţie cu acte legislative de nivel superior – a spus el. „Considerăm că această decizie nu îndeplineşte aceste cerinţe” – a adăugat el.

Balázs Izsák a declarat: CNS îşi va expune obiecţiile faţă de justificare în acţiunea sa şi nu intenţionează să le facă publice în prealabil.

El a spus că, dacă instanţa decide de asemenea că justificarea CE nu îndeplineşte condiţiile legale, ea are competenţa de a anula decizia. În acest caz, CE va trebui să reia de la început demersul pe care l-a efectuat deja în acest an.

Întrebat de un jurnalist cum explică respingerea CE, în ciuda semnelor încurajatoare anterioare, Balázs Izsák a declarat: „nu aş căuta logică în activitatea diplomatică a CE”. El a mai spus că decizia CE conţine mai multe comentarii care au avut un „efect şocant” asupra lui. „Eram obişnuit ca ei să încerce să deformeze faptele, să le prezinte în mod distorsionat, dar să declare deschis neadevăruri, să contrazică adevăruri evidente, ceea ce reiese imediat – la aşa ceva nu mă aşteptam. A fost de-a dreptul şocant” – a spus Balázs Izsák.

Răspunzând la o întrebare din partea agenţiei ungare de presă MTI, preşedintele CNS a declarat: pe marginea acestei iniţiative va continua construirea „mişcării europene a regiunilor naţionale”, demers început prin scrisori deschise trimise unor deputaţi europeni, şi nu este exclus ca seria scrisorilor deschise să continue şi în viitor.

Iniţiativa cetăţenească europeană a CNS, intitulată „Politica de coeziune pentru egalitatea regiunilor şi sustenabilitatea culturilor regionale”, a fost înregistrată de Comisia Europeană la 30 aprilie 2019, după şase ani de dispute juridice. Organizatorii au strâns peste 1,2 milioane de semnături verificate în doi ani, în contextul pandemiei de coronavirus. CNS a depus în faţa CE textul integral al propunerii şi semnăturile de susţinere la data de 4 martie şi a primit un răspuns oficial la 3 septembrie.

În răspunsul său, Comisia Europeană a precizat că nu va propune un nou act legislativ UE pe baza iniţiativei cetăţeneşti europene intitulată „Politica de coeziune pentru egalitatea regională şi sustenabilitatea culturilor regionale”. Conform răspunsului CE, măsurile de protecţie solide actuale promovează incluziunea minorităţilor şi asigură tratamentul egal, precum şi respectul pentru diversitatea culturală şi lingvistică.

În comunicarea sa, CE a declarat, de asemenea, că a analizat cu atenţie propunerea şi a ajuns la concluzia că unele dintre propuneri nu intră în competenţa UE, deoarece ar încălca ordinea constituţională existentă a statelor membre în cauză, în timp ce altele sunt cuprinse deja în sfera de aplicare a actualei politici de coeziune.