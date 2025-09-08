Viktor Orbán: Va fi lansată o consultare naţională privind planurile partidului de opoziţie Tisza de majorarea taxelor (partea I.)

Budapesta, luni, 8 septembrie 2025 (MTI) - Şi alegerile de anul viitor vor fi despre încredere, însă adversarii se află într-o totală pierdere de credibilitate - a declarat, duminică, prim-ministrul şi preşedintele Fidesz, Viktor Orbán, la picnic-ul de la Kötcse, organizat de Fundaţia pentru Ungaria Civică. Viktor Orbán a anunţat că va fi lansată o consultare naţională privind planurile scurse în spaţiul public ale partidului de opoziţie Tisza, de majorare a taxelor. Şeful guvernului a subliniat că, "dacă vom avea un guvern incompetent, vom ajunge la faliment".

Viktor Orbán a accentuat că adversarii „au introdus secretul şi secretomania în acest sezon politic”. „Cel care umblă în penumbră şi în întuneric are intenţii rele”, a adăugat premierul. Noi întotdeauna am făcut ceea ce am spus şi ceea ce am spus am realizat – a mai afirmat şeful guvernului de la Budapesta. Acesta a amintit că aşa s-a întâmplat atunci când „au trimis acasă” Fondul Monetar Internaţional, când au creat un milion de locuri de muncă, când au menţinut ţara fără migranţi, când au rămas în afara războiului, dar şi în privinţa protecţiei copilului, sprijinului pentru familie, reducerii taxelor şi reintroducerii celei de-a 13-a pensii. Potrivit premierului, datorită acestei încrederi câştigate au reuşit să câştige succesiv alegerile.

Am făcut ceea ce am spus. Din asta se construieşte ceea ce dă esenţa politicii şi ceea ce este cel mai important în politică: încrederea, a explicat Viktor Orbán. Referindu-se la adversarii politici, acesta a remarcat: „Gyurcsány şi ai lui au fost mai isteţi, pentru că ei au spus după alegeri că au înşelat oamenii, în timp ce partidul Tisza a spus deja înainte de alegeri că îi va înşela pe oameni”.

Aş putea spune că ni se oferă pe tavă propriile lor capete. Ei bine, dacă ni le oferă, noi suntem o comunitate civică, să le acceptăm! – a spus premierul, stârnind amuzamentul audienţei.

Premierul a subliniat că pierderea încrederii are consecinţe nu doar asupra rezultatului, ci şi asupra procesului politic, pentru că cel care şi-a pierdut credibilitatea recurge la scandal şi provocare, „astfel partidele care au pierdut încrederea creează politica scandalului”. În acest context, a explicat prim-ministrul, şi Partidul Tisza a organizat un eveniment la Kötcse, acolo unde de ani de zile se ştie că are loc această întâlnire organizată de Fidesz.

Vin aici pentru că ceea ce spun nu mai crede nimeni, dar dacă vin aici, se creează tensiune, conflict, va fi scandal. Asta le-a mai rămas. Trebuie să fim pregătiţi, aceasta va fi politica lor în următoarele şapte luni – a spus Viktor Orbán, numind această abordare „politica cocoşului”.

Acesta a vorbit şi despre faptul că Statele Unite desfiinţează astăzi acea economie globală în care am trăit până în acest moment şi că în întreaga lume se formează regiuni economice.

Premierul a adăugat că noua strategie americană apărută odată cu preşedinţia lui Donald Trump presupune şi faptul că exportul de democraţie „s-a încheiat”, adică „nu vor să mai dea lecţii nimănui, nu vor să spună care este sistemul politic bun, fiecare are propria cultură, să funcţioneze cum doreşte”.

Viktor Orbán a indicat că americanii revin la politica de mare putere, comportamentul lor nu mai este influenţat de reguli internaţionale, ci văd lumea ca pe un spaţiu cu actori, puteri, forţe, influenţe, capacităţi de proiecţie a puterii, iar această forţă trebuie folosită. Aceasta se numeşte politică de mare putere, iar lumea s-a întors aici – a explicat şeful guvernului de la Budapesta.

Acesta a mai adăugat că odată cu preşedinţia lui Donald Trump a apărut o politică americană complet nouă, a cărei esenţă este că, în locul păcii mondiale şi al „visului exportului de democraţie”, caracteristic democraţilor, americanii se confruntă cu realitatea.

Printre aceste realităţi, a enumerat faptul că americanii au recunoscut că China are un avantaj demografic de neajuns, un avantaj tehnologic şi de capital în creştere, dezavantajul militar se reduce, iar în timp chinezii devin tot mai mult creditori ai ţărilor lumii occidentale. De asemenea – a mai afirmat premierul – au acceptat faptul că Rusia a câştigat războiul, iar fără desfăşurarea unor trupe terestre de ordinul sutelor de mii, victoria rusă este ireversibilă.

Noua strategie americană recunoaşte, de asemenea, că este posibil să se facă afaceri cu Rusia, dar, în următoarele decenii, Rusia nu poate fi separată de China şi tratează ca un fapt şi pierderea de influenţă a Statelor Unite în regiunea indo-pacifică, precum şi slăbiciunea Uniunii Europene, care va rămâne în continuare la fel – a explicat Viktor Orbán.

(va urma)