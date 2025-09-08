Viktor Orbán: Va fi lansată o consultare naţională privind planurile partidului de opoziţie Tisza de majorarea taxelor (partea a II-a)

Potrivit afirmaţiilor lu Viktor Orbán, scopul creării Uniunii Europene a fost ca aceasta să devină un actor politic şi economic global. Însă nu s-a reuşit crearea unei zone de liber schimb de la Lisabona până la Vladivostok, Regatul Unit a ieşit, iar "ruşii au plecat sau i-am împins în braţele chinezilor" - a amintit acesta.

Cauza eşecului planului european a fost, în opinia sa, faptul că în loc de piaţă comună s-a dorit crearea unei uniuni economice şi politice, al cărei principal instrument urma să fie moneda euro. „Spectacolul a eşuat” pentru că, deşi există o politică monetară comună, nu există o politică bugetară comună – a subliniat premierul.

Chiar dacă va fi elaborat bugetul UE pentru perioada 2028-2035, acesta ar putea fi ultimul, dacă lucrurile continuă astfel. Din aceasta rezultă că zona euro se va destrăma. Va fi un proces confuz şi costisitor, a subliniat Viktor Orbán.

Prim-ministrul a propus transformarea Uniunii Europene într-o organizaţie circulară.

Acesta a explicat că la marginea cercului european s-ar afla acele ţări care doresc să colaboreze doar în două domenii: securitatea militară şi securitatea energetică. Aici ar putea intra Turcia, Regatul Unit, horribile dictu Ucraina – a menţionat Viktor Orbán.

Potrivit acestuia, al doilea cerc – mai restrâns – ar fi piaţa comună, al treilea cerc ar fi format din ţările care doresc şi monedă comună, adică zona euro, iar aceste ţări ar avea şi un buget comun.

În al patrulea cerc – a continuat prim-ministrul – ar intra acele ţări care doresc să îşi armonizeze politic şi principiile, creând o uniune politică. Gen, migraţie, concepţia despre statul de drept, numeroase chestiuni – a exemplificat, adăugând că aceste principii ar putea fi impuse şi prin instanţe.

Viktor Orbán a afirmat că, dacă Uniunea se poate adapta la un astfel de sistem, atunci marea idee a cooperării europene, respectiv UE, poate supravieţui următorului deceniu, dar dacă acest lucru nu va reuşi, Uniunea se va destrăma.

În prognoza sa pentru anii următori, Viktor Orbán a subliniat că UE va rămâne un actor secundar în politica mondială, cel mai important stat al său, Germania, va încerca să gestioneze sfârşitul statului bunăstării, însă prin aceasta va fi pus în pericol şi pluralismul politic, întrucât în mai multe state-membre liderii forţelor politice rivale vor fi supuşi unor proceduri judiciare.

(va urma)