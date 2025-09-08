Viktor Orbán: Va fi lansată o consultare naţională privind planurile partidului de opoziţie Tisza de majorare a taxelor (partea a IV-a.)

Referindu-se la situaţia actuală, premierul maghiar a punctat, de asemenea, că premisa analizei situaţiei este faptul că partidele aflate la guvernare sunt favoritele alegerilor viitoare. Cu toate acestea, el a reamintit că, din cauza sancţiunilor şi a războiului, toate programele cu grup-ţintă sau cu obiectiv bine precizat ale guvernului au trebuit amânate cu şase luni. Deşi va exista un decalaj de şase luni, guvernul le va implementa pe toate – a precizat el.

Viktor Orbán a anunţat că, în curând, va fi iniţiată o consultare naţională referitoare la planurile divulgate ale partidului de opoziţie Tisza, care preconizează majorarea taxelor.

Dacă Ungaria va avea un guvern nesăbuit, se va ruina – a afirmat prim-ministrul.

Viktor Orbán a susţinut că o singură idee importantă trebuie reţinută în următoarele şapte luni: „Ungaria este o ţară, care nu posedă resurse naturale. Ungaria se situează în centrul unei regiuni instabile. Ungaria este o ţară, care are nevoie de abilităţi speciale de lider”.

Preşedintele Fidesz a continuat spunând că, după victoria electorală a actualelor partide de guvernământ: Ungaria va revigora Grupul de la Visegrád; va acţiona în vederea dublării numărului de europarlamentari ai grupului Patrioţi pentru Europa, care vor cuceri pe plan politic Bruxelles-ul; iar el va susţine o prelegere interesantă pe această temă în toamna anului 2026.