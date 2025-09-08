Viktor Orbán: Va fi lansată o consultare naţională privind planurile partidului de opoziţie Tisza de majorare a taxelor (partea a IV-a.)

Viktor Orbán a anunţat că, în curând, va fi iniţiată o consultare naţională referitoare la planurile divulgate ale partidului de opoziţie Tisza, care preconizează majorarea taxelor.
Dacă Ungaria va avea un guvern nesăbuit, se va ruina – a afirmat prim-ministrul.
Viktor Orbán a susţinut că o singură idee importantă trebuie reţinută în următoarele şapte luni: „Ungaria este o ţară, care nu posedă resurse naturale. Ungaria se situează în centrul unei regiuni instabile. Ungaria este o ţară, care are nevoie de abilităţi speciale de lider”.
Preşedintele Fidesz a continuat spunând că, după victoria electorală a actualelor partide de guvernământ: Ungaria va revigora Grupul de la Visegrád; va acţiona în vederea dublării numărului de europarlamentari ai grupului Patrioţi pentru Europa, care vor cuceri pe plan politic Bruxelles-ul; iar el va susţine o prelegere interesantă pe această temă în toamna anului 2026.