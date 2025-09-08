Viktor Orbán: Va fi lansată o consultare naţională privind planurile partidului de opoziţie Tisza de majorare a taxelor (partea a III-a)

Premierul maghiar a opinat că Ungaria poate urma două căi. Prima este racordarea vagonului Ungariei la garnitura de tren a Uniunii Europene – alternativa promovată de multă vreme de către Coaliţia Democratică (DK) şi mai nou de partidul Tisza. Cealaltă alternativă este ca Ungaria să rămână fidelă modelului construit de actualele partide de guvernământ – a afirmat el.

Alternativa Ungariei de a-şi racorda vagonul la „garnitura Uniunii Europene, care se îndreaptă spre prăpastie”, va însemna: reinstaurarea economiei bazate pe ajutoare, acceptarea solicitărilor economice formulate de Bruxelles, introducerea monedei euro, „sfârşitul suveranităţii statale”, modificarea politicii de acordare a pensiei de luna a 13-a, introducerea impozitării progresive, renunţarea la resursele de energie ruseşti, abandonarea politicii de reducere a valorii facturilor cu utilităţile publice şi reconfigurarea subvenţiilor acordate familiilor – a enumerat Viktor Orbán.

El a adăugat că, în acest caz, maghiarii ar trebui să accepte şi solicitările Bruxelles-ului cu privire războiul ruso-ucrainean: să dea bani Ucrainei şi să trimită militari în Ucraina; iar Uniunea Europeană să accepte Ucraina ca membră. În plus, Ungaria ar trebui să se ralieze politicii de mediu a Bruxelles-ului, pactului privind migraţia şi politicii economice a UE.

Toate acestea ar presupune războiul comun, datoria comună, politica comună economică şi moneda comună – a concluzionat premierul.

Şeful statului maghiar a prezentat şi cealaltă alternativă, care presupune ca Ungaria să rămână fidelă propriului program şi propriei misiuni. Acesta este oferta alianţei guvernamentale Fidesz-KDNP: stat bazat pe muncă; piaţă comună europeană, dar politică economică fundamentată naţional; neparticiparea la războiul ruso-ucrainean şi evitarea contractării unei datorii comune; parteneriat strategic încheiat cu Ucraina şi nu acordarea statutului de membră a UE; politică energetică naţională; respingerea migraţiei şi a societăţii mixte – combinate cu protecţia copiilor, reorganizarea Grupului de la Visegrád, respectiv cultivarea unor relaţii speciale cu Statele Unite, China şi Rusia – a enumerat el.

Pace, piaţă comună, politică economică proprie, monedă proprie şi independenţă – a conchis Viktor Orbán, adăugând că cele spuse referitor la cea de-a doua alternativă structurează din punct de vedere politic alegerile din anul 2026.

(va urma)