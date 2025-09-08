Viktor Orbán: Va fi lansată o consultare naţională privind planurile partidului de opoziţie Tisza de majorare a taxelor (partea a III-a)

Alternativa Ungariei de a-şi racorda vagonul la „garnitura Uniunii Europene, care se îndreaptă spre prăpastie”, va însemna: reinstaurarea economiei bazate pe ajutoare, acceptarea solicitărilor economice formulate de Bruxelles, introducerea monedei euro, „sfârşitul suveranităţii statale”, modificarea politicii de acordare a pensiei de luna a 13-a, introducerea impozitării progresive, renunţarea la resursele de energie ruseşti, abandonarea politicii de reducere a valorii facturilor cu utilităţile publice şi reconfigurarea subvenţiilor acordate familiilor – a enumerat Viktor Orbán.
El a adăugat că, în acest caz, maghiarii ar trebui să accepte şi solicitările Bruxelles-ului cu privire războiul ruso-ucrainean: să dea bani Ucrainei şi să trimită militari în Ucraina; iar Uniunea Europeană să accepte Ucraina ca membră. În plus, Ungaria ar trebui să se ralieze politicii de mediu a Bruxelles-ului, pactului privind migraţia şi politicii economice a UE.
Toate acestea ar presupune războiul comun, datoria comună, politica comună economică şi moneda comună – a concluzionat premierul.
Şeful statului maghiar a prezentat şi cealaltă alternativă, care presupune ca Ungaria să rămână fidelă propriului program şi propriei misiuni. Acesta este oferta alianţei guvernamentale Fidesz-KDNP: stat bazat pe muncă; piaţă comună europeană, dar politică economică fundamentată naţional; neparticiparea la războiul ruso-ucrainean şi evitarea contractării unei datorii comune; parteneriat strategic încheiat cu Ucraina şi nu acordarea statutului de membră a UE; politică energetică naţională; respingerea migraţiei şi a societăţii mixte – combinate cu protecţia copiilor, reorganizarea Grupului de la Visegrád, respectiv cultivarea unor relaţii speciale cu Statele Unite, China şi Rusia – a enumerat el.
Pace, piaţă comună, politică economică proprie, monedă proprie şi independenţă – a conchis Viktor Orbán, adăugând că cele spuse referitor la cea de-a doua alternativă structurează din punct de vedere politic alegerile din anul 2026.
(va urma)