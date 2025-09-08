Péter Szijjártó: Preşedintele american nu a transmis Ungariei niciun mesaj referitor la achiziţiile de ţiţei rusesc

Budapesta, luni, 8 septembrie 2025 (MTI) - Contrar anumitor ştiri vehiculate în presă, preşedintele american Donald Trump nu a transmis Ungariei niciun mesaj referitor la sistarea achiziţiilor de ţiţei rusesc, nici măcar vreun mesaj apropiat ca şi conţinut - a precizat luni, la Budapesta, ministrul ungar al afacerilor externe şi al comerţului exterior, Péter Szijjártó.

Potrivit informării ministerului, şeful diplomaţiei maghiare a explicat în cadrul emisiunii „Ora luptătorilor” că – în contrast cu anumite ştiri vehiculate în presă – preşedintele american Donald Trump nu a somat Ungaria să sisteze achiziţiile de ţiţei rusesc. „Bineînţeles că nu a existat un asemenea mesaj, nici măcar unul apropiat ca şi conţinut” – a punctat el.

Péter Szijjártó a subliniat că două oleoducte intră pe teritoriul Ungariei – unul dinspre Rusia, iar celălalt dinspre Croaţia. Capacitatea celeia din urmă este însă inferioară necesarului combinat al Ungariei şi al Slovaciei, ceea ce înseamnă că aprovizionarea celor două ţări numai prin această conductă nu ar fi fizic posibilă.

„Aşadar, datorită infrastructurii, (adică) realităţii fizice, Ungaria poate funcţiona în condiţii de securitate energetică, doar dacă oleoductul Prietenia este funcţional. Conducta care trece prin Croaţia este o conductă suplimentară foarte bună, dar nu poate aproviziona singură Ungaria şi Slovacia” – a remarcat ministrul maghiar.

După acestea, Péter Szijjártó a abordat eventuala înăsprire viitoare a sancţiunilor americane aplicate Rusiei, considerând o veste proastă pentru Ungaria orice măsură, care ar conduce la escaladarea războiului; respectiv, o veste bună orice măsură care ar conduce la pace. În plus, a opinat că – din păcate – ultimele zile au fost dominate de măsurile din prima categorie.

La sfârşit, el a adăugat că de ani de zile se încearcă prin toate mijloacele existente atragerea ţărilor europene, inclusiv a Ungariei, în războiul ruso-ucrainean.

„Tocmai din această cauză (…) deznodământul alegerilor parlamentare din anul viitor va fi de importanţă majoră, pentru că noi, maghiarii, că suntem aici, în vecinătatea Ucrainei” – a conchis ministrul.