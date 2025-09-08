Péter Szijjártó: Ministrul ucrainean de externe, Andriy Sibiha, va vizita Ungaria în decursul săptămânii

Budapesta, luni, 8 septembrie 2025 (MTI) - Responsabilitatea pentru deteriorarea continuă a relaţiilor maghiaro-ucrainene o poartă fără echivoc Kievul, însă guvernul ungar rămâne în continuare adeptul dialogului. Prin urmare, şeful diplomaţiei ucrainene va vizita Ungaria în decursul săptămânii - a informat luni, la Budapesta, ministrul maghiar al afacerilor externe şi al comerţului exterior, Péter Szijjártó.

Potrivit comunicatului ministerului: în cadrul unei conferinţe de presă comune cu ministrul de externe israelian, şeful diplomaţiei maghiare a precizat – ca răspuns la întrebarea unui jurnalist – că responsabilitatea pentru deteriorarea continuă a relaţiilor maghiaro-ucrainene o poartă fără echivoc şi în mod exclusiv Kievul.

„Cum putem îmbunătăţi relaţiile? Ei bine, de exemplu, prin acordarea, din nou, de către ucraineni a tuturor drepturilor minoritare, de care i-au privat pe maghiari. Acest lucru depinde doar de ei. Dacă legea anticorupţie a putut fi revizuită la presiunile Uniunii Europene într-o clipită, atunci şi drepturile minorităţilor pot fi restabilite în acelaşi interval de timp” – a opinat el.

Péter Szijjártó a relevat că el rămâne în continuare adeptul dialogului neîntrerupt, în cadrul căruia colegul său ucrainean, Andriy Sibiha, va vizita Budapesta în decursul săptămânii – dacă totul decurge în ordine.

Ministrul a conchis cu următoarea formulare: „Sunt pregătit să dezbat toate aceste probleme cu el, a nu ştiu câta oară deja. În ultimii unsprezece ani, m-am întâlnit de multe zeci de ori cu patru miniştri de externe ucraineni diferiţi. De fiecare dată le-am spus ce vrem noi, maghiarii, şi de fiecare dată s-a întâmplat opusul. Dar permiteţi-mi să vă spun că diplomaţia şi politica externă funcţionează astfel: hai să încercăm din nou”.