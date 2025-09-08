Péter Magyar: Halucinaţia de astăzi a lui Orbán este începutul sfârşitului

Budapesta, luni, 8 septembrie 2025 (MTI) - Halucinaţia de astăzi a lui Orbán este începutul sfârşitului. Împăratul tremurând şi ameninţător, cu halucinaţiile sale de azi, a închis oficial epoca Orbán-Gyurcsány - a scris, duminică, Péter Magyar, preşedintele Partidului Tisza, pe reţeaua sa de socializare, reacţionând la discursul prim-ministrului ţinut la întâlnirea de la Kötcse.

Preşedintele Partidului Tisza a adăugat că Viktor Orbán a demonstrat astăzi că nu înţelege problemele oamenilor din Ungaria şi nici nu doreşte să se ocupe de ele.

„Va fi interesant de urmărit dacă Orbán, scăpat de sub control, va fi înlăturat de ai săi, asemenea lui Biden sau, dimpotrivă, va fi lăsat de izbelişte ca un paşă înfrânt” – a afirmat Péter Magyar.

Potrivit acestuia, de astăzi comunitatea Tisza are o şi mai mare responsabilitate, deoarece partidul ei este singura forţă politică reală care vrea şi este capabilă să guverneze; cea mai puternică comunitate politică care poate trage ţara înapoi de la marginea prăpastiei şi este în măsură să construiască o Ungarie funcţională şi umană.