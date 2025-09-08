Péter Magyar: Halucinaţia de astăzi a lui Orbán este începutul sfârşitului

Preşedintele Partidului Tisza a adăugat că Viktor Orbán a demonstrat astăzi că nu înţelege problemele oamenilor din Ungaria şi nici nu doreşte să se ocupe de ele.
„Va fi interesant de urmărit dacă Orbán, scăpat de sub control, va fi înlăturat de ai săi, asemenea lui Biden sau, dimpotrivă, va fi lăsat de izbelişte ca un paşă înfrânt” – a afirmat Péter Magyar.
Potrivit acestuia, de astăzi comunitatea Tisza are o şi mai mare responsabilitate, deoarece partidul ei este singura forţă politică reală care vrea şi este capabilă să guverneze; cea mai puternică comunitate politică care poate trage ţara înapoi de la marginea prăpastiei şi este în măsură să construiască o Ungarie funcţională şi umană.