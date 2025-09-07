Péter Szijjártó: Interesele Ungariei şi ale României coincid pe deplin în domeniul energetic

Budapesta, duminică, 7 septembrie 2025 (MTI) - Interesele Ungariei şi ale României coincid pe deplin în domeniul energetic, motiv pentru care cele două ţări vor continua să colaboreze strâns în acest sens - a scris, sâmbătă, pe Facebook, Péter Szijjártó, ministrul ungar al Afacerilor Externe şi al Comerţului Exterior.

Potrivit comunicatului MAE ungar, ministrul a relatat, după prima sa convorbire telefonică cu noul ministru român al energiei, Bogdan-Gruia Ivan, că, în ultimii ani, Europa s-a confruntat de mai multe ori cu crize energetice, ceea ce face ca cooperarea cu statele vecine să capete o importanţă tot mai mare.

„Ungaria şi România au avut întotdeauna o bună cooperare în domeniul energiei, România este un partener esenţial pentru noi în asigurarea unei aprovizionări sigure cu energie”, a subliniat şeful diplomaţiei ungare.

„Am constatat în deplină concordanţă că cele două ţări se pot sprijini reciproc în această situaţie şi pot contribui semnificativ la garantarea securităţii energetice a fiecăreia”, a adăugat politicianul de la Budapesta.

Acesta a evidenţiat că atât Ungaria, cât şi România se bazează în mare măsură pe energia nucleară şi au convenit, de asemenea, să sprijine permanent eforturile reciproce pentru ca energia nucleară să nu fie supusă discriminării negative în viitor.

„Energia nucleară poate să garanteze pentru ţara noastră o aprovizionare cu energie electrică ieftină, sigură şi durabilă”, a subliniat Péter Szijjártó.

Acesta a amintit că cele două state au extins capacitatea interconectării de gaze naturale, ceea ce face posibilă aprovizionarea, într-o măsură mai mare, a Ungariei din direcţia sud-est.

„În curând va creşte şi capacitatea interconectării de energie electrică dintre Ungaria şi România, ceea ce va asigura un echilibru mai bun în alimentarea cu electricitate a întregii regiuni”, a precizat ministrul.

„În concluzie, se poate afirma că interesele Ungariei şi României în domeniul energetic coincid pe deplin, astfel că vom continua să colaborăm strâns în acest sens şi în viitor”, a mai adăugat Péter Szijjártó.