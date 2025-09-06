Un nou dosar deschis de poliţia din judeţul Cluj în urma unei manifestări de ură îndreptat împotriva unei persoane de etnie maghiară

Cluj-Napoca, sâmbătă, 6 septembrie 2025 (MTI) - Poliţia din judeţul Cluj a deschis un nou dosar penal în urma unui incident îndreptat împotriva unei persoane de etnie maghiară, după ce o femeie româncă a numit-o "bozgor" (fără patrie) pe o femeie maghiară, la Cluj-Napoca, pentru faptul că aceasta vorbea în limba maghiară pe stradă - a relatat, vineri, portalul clujean de ştiri Krónika.

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj a declarat pentru portalul din Transilvania că procedura a fost declanşată din oficiu în urma articolului publicat de portalul românesc Ştiri de Cluj. În legătură cu incidentul, se desfăşoară o anchetă sub suspiciunea de incitare la violenţă, ură şi discriminare.

Despre incidentul petrecut, joi, la Cluj-Napoca a relatat, pe Facebook, Tudor Duică, liderul asociaţiei regionaliste TEUS – Transilvania Noastră – Erdélyünk – Unser Siebenbürgen. Acesta a scris că femeia maghiară ameninţată este soţia unuia dintre prietenii săi. Duică a distribuit şi relatarea scurtă a prietenului său, potrivit căreia incidentul s-a petrecut în zona gării, când soţia acestuia vorbea la telefon în limba maghiară cu un client din Ungaria. Atunci o femeie bine îmbrăcată, de aproximativ 50 de ani, i-a strigat agresiv: „Bozgoroaico, vorbeşte maghiara acasă, nu pe stradă la Cluj-Napoca!”. Soţul a precizat că femeia nu a reuşit să răspundă la insultă.

Referindu-se la incident, Tudor Duică a subliniat că astfel de manifestări nu ar trebui să se întâmple şi că, după aceste semne, devine periculos să vorbeşti maghiara pe stradă, la Cluj-Napoca. „Trebuie să fim solidari cu maghiarii, nu putem să-i expunem bunului plac al acestor cretini, altfel nu am cum să-i numesc”, a scris Duică. Preşedintele organizaţiei transilvaniste a făcut trimitere la Dan Tanasă, deputatul partidului Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR), considerat extremist de mai multe formaţiuni politice româneşti, care, recent, şi-a incitat urmăritorii pe Facebook împotriva persoanelor care nu sunt de etnie română.

Zilele trecute s-a aflat că, în iunie, la Floreşti, lângă Cluj-Napoca, un bărbat a fost agresat fizic pentru că vorbea maghiara cu soţia sa într-un magazin. Deşi bărbatul nu a depus plângere, după ce cazul a apărut în presă şi pe reţelele sociale, poliţia a deschis din oficiu dosar penal.

La Cluj-Napoca, săptămâna trecută, un muncitor nepalez a fost bătut, avocatul agresorului susţinând că nu a fost vorba despre un motiv rasist. În aceeaşi zi, la Bucureşti, un muncitor din Bangladesh a fost agresat, din cauza originii sale, potrivit unei înregistrări video realizate de atacator.