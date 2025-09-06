László Böcskei, episcopul Diecezei de Oradea, a fost ales preşedinte al Conferinţei Episcopilor Catolici din România

Cluj-Napoca, sâmbătă, 6 septembrie 2025 (MTI) - László Böcskei, episcopul Diecezei Romano-Catolice de Oradea, a fost ales, vineri, la Cluj-Napoca, preşedinte al Conferinţei Episcopilor Catolici din România, a relatat portalul romano-catolic de ştiri Romkat.ro.

Forul care reuneşte ierarhii romano-catolici şi greco-catolici din România îşi desfăşoară sesiunea de toamnă la Cluj-Napoca, în perioada 4 – 6 septembrie. Vineri, în cadrul acesteia, a fost ales un nou preşedinte al Conferinţei.

Într-un interviu acordat portalului Romkat.ro, László Böcskei a declarat că alegerea sa este surprinzătoare prin faptul că, spre deosebire de practica de până acum, în această funcţie nu a fost ales un episcop din Bucureşti, ci unul din altă dieceză.

Acesta a subliniat că nu percepe funcţia ca pe un titlu, ci ca pe o nouă responsabilitate şi contează pe ajutorul şi sprijinul celorlalţi ierarhi pentru a putea găsi răspunsuri adecvate la problemele care apar în dieceze şi în Biserica Romano-Catolică din România.

Episcopul a explicat că mandatul de preşedinte este cu atât mai complex cu cât forul reuneşte o Biserică de rit latin şi una de rit oriental, precum şi dieceze majoritar maghiare şi române. „Acest lucru trebuie menţinut în echilibru, trebuie făcut să funcţioneze astfel încât unitatea să se reflecte în ansamblu – acesta este obiectivul nostru principal”, a precizat înaltul ierarh.

Printre priorităţi a enumerat adaptarea activităţilor sociale ale Bisericii la noul context economic, problematica educaţiei catolice şi a predării religiei în şcoli, precum şi chestiunile pastorale. László Böcskei a remarcat că există suficiente sarcini şi, dacă fiecare contribuie cu ceva – respectând specificul fiecăruia -, se pot obţine rezultate frumoase.

Noul preşedinte a subliniat, de asemenea, că rămâne importantă cooperarea cu Conferinţa Episcopilor Catolici din Ungaria, întâlnirile periodice şi schimbul de experienţă.

László Böcskei s-a născut în data de 11 iulie 1965, la Gătaia, în judeţul Timiş, unde şi-a petrecut copilăria. A urmat studiile teologice la Institutul Teologic Romano-Catolic din Alba Iulia. În 24 iunie 1990 a fost hirotonit preot de episcopul de Timişoara, Sebastian Kräuter, şi a slujit timp de patru luni ca capelan la parohia din cartierul Elisabetin din Timişoara. În ianuarie 1991, a fost numit secretar al episcopului. Din 1999, a fost vicar general al Diecezei de Timişoara. În data de 15 ianuarie 2003, Papa Ioan Paul al II-lea i-a conferit titlul de prelat. În decembrie 2008, Papa Benedict al XVI-lea l-a numit episcop al Diecezei Romano-Catolice de Oradea.