Politician ungar: Maghiarii din Baia Mare şi din Maramureş construiesc viitorul

Cluj-Napoca/Baia Mare, vineri, 5 septembrie 2025 (MTI) - Maghiarii din Baia Mare şi din Maramureş construiesc viitorul şi nu se gândesc la trecut, considerând că este nevoie de limba maghiară, de melodiile maghiare, de ideile maghiare şi de comunitatea maghiară - a spus într-o declaraţie dată agenţiei ungare de presă MTI Lőrinc Nacsa, secretar de stat ungar pentru politici naţionale, care a vizitat, joi, Festivalul Főtér din Baia Mare.

În interviul telefonic acordat agenţiei MTI, Lőrinc Nacsa a amintit: Festivalul Főtér este cel mai mare eveniment maghiar din Baia Mare şi din judeţul Maramureş şi se organizează din 2006. El a spus că este „un lucru extraordinar” faptul că comunitatea maghiară din etnosporă are un festival cultural, muzical şi comunitar atât de vechi şi de bine organizat. Guvernul ungar susţine acest festival deja de 15 ani – a adăugat el.

El a menţionat că s-a întâlnit cu reprezentanţii comunităţii maghiare, cu lideri ai bisericii, vieţii politice, sectorului civil şi învăţământului din reşedinţa judeţului Maramureş, cu care a analizat situaţia etnosporei şi a învăţământului în limba maghiară. „În etnosporă se poate supravieţui cu adevărat doar dacă avem organizaţii puternice, reprezentare politică şi instituţii de învăţământ solide” – a subliniat Lőrinc Nacsa.

După cum a spus, în cadrul întâlnirii s-a discutat şi despre programele „Határtalanul” (Fără frontiere) şi „Petőfi Sándor”, derulate de secretariatul de stat pentru politici naţionale, precum şi despre diverse sisteme de burse şi apeluri de proiecte. „Am convenit cu liderii comunităţii maghiare din Baia Mare şi Sighetul Marmaţiei că vom continua să colaborăm pentru a consolida comunitatea maghiară din Maramureş, întrucât am obţinut numeroase rezultate în ultimii ani” – a subliniat el. Ca exemple, el a menţionat renovarea Casei Maghiare „Teleki” şi a bisericii catolice, a reamintit că în oraş a fost construită o creşă nouă, iar instituţiile de învăţământ au fost renovate în conformitate cu cerinţele secolului XXI. „În ultimii ani, Baia Mare şi judeţul Maramureş au primit numeroase subvenţii de la Guvernul Ungariei, ceea ce a consolidat comunitatea de aici. Aşadar, maghiarii din Baia Mare şi din Maramureş pot conta pe Guvernul Ungariei” – a precizat el.

Secretarul de stat a apreciat că, datorită eforturilor comune de construcţie, declinul drastic al populaţiei maghiare din regiune „a încetinit într-un fel sau s-a oprit”. „Putem observa că numărul copiilor care încep şcoala, grădiniţa şi creşa s-a stabilizat şi nu mai este în scădere” – a spus el.

El a adăugat că pentru aceasta a fost nevoie de a informa părinţii, de ce merită să aleagă o şcoală sau o grădiniţă în limba maghiară, în acest sens este în pregătire un plan de acţiune. Programul autobuzelor şcolare, derulat în această zonă în colaborare cu Asociaţia Rákóczi, are de asemenea succes, oferind mai multor copii posibilitatea de a frecventa o şcoală în limba maghiară.

Zsolt Pintér, preşedintele organizaţiei judeţene Maramureş a UDMR, a evocat istoria bogată a oraşului, întemeierea acestui „oraş minunat”, precum şi înfiinţarea Coloniei de Artă din Baia Mare, care a făcut celebru oraşul pe plan internaţional.

Festivalul Főtér se desfăşoară în perioada 1-7 septembrie.