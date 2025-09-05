Péter Szijjártó: Ungaria profită mult din cooperarea cu Azerbaidjanul

Budapesta, vineri, 5 septembrie 2025 (MTI) - Ungaria profită mult din cooperarea cu Azerbaidjanul, care a dus la dezvoltări semnificative în sectoare cheie precum industria energetică, industria farmaceutică, agricultura şi industria construcţiilor - a declarat vineri, la Budapesta, Péter Szijjártó, ministrul ungar al Afacerilor Externe şi al Comerţului Exterior.

Potrivit unui comunicat remis de minister, ministrul a declarat la conferinţa de presă care a urmat reuniunii Comitetului economic mixt ungaro-azer că în lume au loc schimbări dramatice şi că există două răspunsuri posibile la aceste schimbări: „una este să ne ascundem capul în nisip ca struţii, iar cealaltă este să înţelegem motivele acestor schimbări fundamentale, să luăm decizii rapide şi să le transformăm în avantajul nostru.” „Uniunea Europeană a ales primul scenariu, în timp ce noi, maghiarii, l-am ales pe al doilea şi vom face tot ce ne stă în putinţă pentru a transforma schimbările care au loc în lume în avantajul nostru” – a spus ministrul. În continuare, el a numit printre aceste mari schimbări transformarea centrelor de putere mondiale şi importanţa crescândă a Caucazului şi Asiei Centrale.

„Noi construim – nu de ieri, ci de cincisprezece ani – o cooperare cu Azerbaidjanul bazată pe respect reciproc şi cu avantaje reciproce, pentru care, la început, am fost luaţi în derâdere şi mustraţi de europenii care acum stau la coadă în Baku pentru a se fotografia cu preşedintele azer” – a subliniat Péter Szijjártó.

El a evidenţiat faptul că Ungaria a câştigat mult din cooperarea cu Azerbaidjanul în ultimii ani, aceasta i-a adus dezvoltări semnificative în sectoare cheie precum industria energetică, industria farmaceutică, agricultura şi industria construcţiilor. „Noi am fost prezenţi pe pieţele internaţionale de energie în calitate de cumpărători. Ungaria nu are zăcăminte mari de gaze naturale sau petrol, aşa că nu am fost niciodată un actor important pe piaţa internaţională a energiei; am fost întotdeauna cumpărători. În acelaşi timp, cooperarea energetică cu Azerbaidjanul ne-a permis să devenim o ţară producătoare de energie, în ciuda lipsei câmpurilor de petrol şi gaze naturale, şi astfel să intrăm pe pieţele internaţionale de energie într-o dimensiune complet nouă” – a subliniat el.

Ministrul a reamintit că Mol şi MVM au devenit coproprietari ai celor mai importante zăcăminte de gaze naturale şi petrol din lume în Azerbaidjan şi că, datorită producţiei de acolo, au putut intra pe pieţele internaţionale de energie şi în calitate de vânzători.

El a explicat că participaţia Mol la unul dintre cele mai importante zăcăminte de petrol din lume a rezultat în faptul că, anul trecut, 15% din producţia de hidrocarburi la nivel de grup a companiei a fost legată de Azerbaidjan, cu o cantitate de aproximativ cinci milioane de barili de petrol. „Mol este pe punctul de a semna un nou acord pentru a deveni nu numai coproprietar, ci şi operatorul unui alt câmp petrolier important din Azerbaidjan şi s-a încheiat un acord conform căruia, începând de anul viitor, pe lângă producţia de petrol va începe şi producţia de gaze naturale într-unul dintre cele mai importante câmpuri de hidrocarburi din lume, cu participarea Mol” – a declarat ministrul.

El a menţionat, de asemenea, că MVM a obţinut anul trecut, în patru luni, 382 de milioane de metri cubi de gaze naturale dintr-un alt câmp important de hidrocarburi. Acest lucru reprezintă o poziţie diferită pentru Ungaria din punct de vedere dimensional, precum şi o mare oportunitate de a garanta securitatea energetică a ţării – a afirmat el.

Ministrul a menţionat, de asemenea, că a avut loc o schimbare de dimensiune şi în industria farmaceutică, întrucât companiile ungare au acţionat până acum ca vânzători în ţara din Caucazul de Sud, dar de acum înainte, în urma unui acord de investiţii, două mari companii ungare vor putea acţiona şi ca producători contractuali.

El a precizat că Guvernul Ungariei a susţinut întotdeauna integritatea teritorială a Azerbaidjanului şi este gata să participe la reconstrucţia regiunii Karabakh. „Aceste lucrări vor începe acum şi fizic, după aprobarea de către guvernul azer al planurilor ungare privind reconstrucţia localităţii Soltanli. Au sosit şi autorizaţiile de construire, astfel încât lucrările pot începe” – a spus Péter Szijjártó.