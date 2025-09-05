Péter Szijjártó: Ungaria cumpără ţiţei rusesc, fiindcă nu are alternativă

Potrivit comunicatului ministerului, în cadrul conferinţei de presă, care a urmat reuniunii comitetului economic mixt maghiaro-azer, şeful diplomaţiei ungare a fost întrebat şi despre recenta afirmaţie a preşedintelui american Donald Trump, prin care şeful statului american a lansat un apel către ţările europene, solicitându-le să înceteze achiziţionarea de ţiţei rusesc.
În răspunsul său, Péter Szijjártó a explicat: „Să nu-i lăsăm pe ipocriţi să ne inducă în eroare, fiindcă printre cei care ocărăsc cel mai tare Ungaria şi Slovacia, deoarece cumpără ţiţei (rusesc), există ţări – chiar într-un număr semnificativ – care cumpără, de asemenea, ţiţei rusesc, doar pe căi indirecte, prin intermediul anumitor ţări asiatice.”
„Ei fac acest lucru pentru a putea cumpăra ţiţei mai ieftin. Ei cumpără ţiţei rusesc în secret, deoarece este mai ieftin. Iar noi cumpărăm ţiţei rusesc în mod deschis, deoarece nu avem alternativă” – a arătat Péter Szijjártó.
„Achiziţionarea de resurse de energie este o chestiune fizică. Putem cumpăra resurse de energie din ţările legate de noi printr-o conductă. Iar faptul că Uniunea Europeană a respins solicitarea noastră de asistenţă referitoare la creşterea capacităţii gazoductelor din sud-estul Europei, joacă un rol enorm în cooperarea Ungariei cu Rusia în ceea ce priveşte securitatea aprovizionării cu resurse de energie. Croaţia nu a mărit capacitatea conductei alternative care se leagă de Ungaria, ci a mărit taxa de tranzit la o valoare de cinci ori mai mare decât valoarea de referinţă europeană” – a adăugat ministrul ungar de externe.