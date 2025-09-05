Ministru ungar: a sosit a doua epocă de glorie a învăţământului superior maghiar

Budapesta, vineri, 5 septembrie 2025 (MTI) - A sosit a doua epocă de glorie a învăţământului superior maghiar, similară celeia din anii 1920 - a afirmat, vineri, cu ocazia ceremoniei de deschidere a anului universitar la Universitatea de Ştiinţe Tehnice şi Ştiinţe Economie din Budapesta (BME) Balázs Hankó, ministrul Culturii şi Inovării.

Balázs Hankó a vorbit despre maniera în care, cu cinci ani în urmă, cele mai curajoase instituţii de învăţământ superior din Ungaria au pornit pe un nou drum, căutând independenţă sporită şi au solicitat ca statul să le devină partener în acest demers. Rezultatele sunt deja vizibile, în pofida „vânturilor potrivnice şi a furtunii iscate”, deoarece 12 universităţi maghiare se află acum în topul primelor 5% din lume – a relevat el.

Universităţile maghiare şi-au luat avânt, sunt dinamice şi au o identitate proprie: pentru al treilea an consecutiv, au fost admişi peste 100.000 de studenţi, iar numărul burselor de stat este în continuă creştere. Şase din zece studenţi îşi încep studiile la programe de ştiinţe tehnice, de tehnologie informaţională, de ştiinţe agricole sau ştiinţele naturii; iar, fiecare al doilea student îşi începe studiile în provincie. În plus, a avut loc şi o turnură ştiinţifică: numărul cărţilor şi articolelor ştiinţifice apărute în străinătate a crescut cu 50%, iar numărul brevetor cu 37% – a enumerat ministrul.

El a adăugat că statul a restituit universităţilor clădirile în care acestea îşi desfăşoară activităţile didactice şi a alocat, în ultimii ani, 600 de miliarde de forinţi (aproape 7,76 de miliarde de lei) pentru reînnoirea instituţiilor şi programelor de învăţământ superior cu limba de predare maghiară din Bazinul Carpatic, urmând să aloce alte 1300 de miliarde de forinţi (aproximativ 16,8 miliarde de lei) acestui scop în următorii ani.

Obiectivul este ca până, în 2030, cel puţin o universitate maghiară să se claseze în topul celor mai bune 100 de instituţii de învăţământ superior din lume şi ca mai multe universităţi din Ungaria să se numere printre cele mai bune 100 de universităţi din Europa – a precizat Balázs Hankó.

Zsolt Hernádi – preşedintele şi directorul general al Grupului MOL, investitorul strategic al universităţii – a explicat că lumea evoluează constant, iar schimbările ne remodelează fundamental viaţa cotidiană; însă oamenii sunt cei care provoacă aceste schimbări. Prin urmare, în viaţa reală este nevoie de profesionişti care au absolvit, de exemplu, la BME.

Cosmonautul cercetător Tibor Kapu, absolvent al universităţii, s-a adresat studenţilor din primul an argumentând astfel: cu certitudine, unii dintre ei sunt încă nesiguri şi nu ştiu direcţia propriului drum, dar la universitatea tehnică vor dobândi cunoştinţe şi abilităţi care îi vor ajuta să-şi găsească locul oriunde în lume.

Desigur, cel mai bine ar fi dacă acel loc ar fi în Ungaria – a remarcat el. Cu ocazia ceremoniei, Bertalan Farkas, primul cosmonaut cercetător maghiar, precum şi cosmonauţii cercetători Tibor Kapu şi Gyula Cserényi, au primit câte o diplomă de merit din partea rectorului.