Poliţişti ungari şi români au efectuat împreună controale în Ungaria

Budapesta, joi, 4 septembrie 2025 (MTI) - Poliţişti ungari şi români au efectuat împreună controale în judeţul Pest (Ungaria) timp de o lună şi jumătate, concentrându-se în principal pe vehicule supraîncărcate, depăşirea vitezei, valabilitatea documentelor, "caravanele horror", respectarea perioadelor de odihnă şi asigurarea încărcăturilor.

Joi, Inspectoratul de Poliţie a Judeţului Pest a subliniat pe site-ul său: un număr semnificativ de autoturisme şi camioane străine circulă pe autostrăzile şi şoselele rapide ale judeţului, ai căror şoferi au provocat sau au fost implicaţi în accidente rutiere din ce în ce mai frecvente în ultima perioadă.

Comunicatul reaminteşte că în acest an au avut loc două accidente foarte grave în care au fost implicate persoane străine, în apropierea localităţilor Herceghalom şi Páty. În cele două accidente şi-au pierdut viaţa şapte persoane.

Potrivit comunicatului, în perioada 15 iulie – 31 august, poliţia a luat măsuri împotriva unui mare număr de şoferi care nu şi-au folosit cardurile de conducere, astfel încât tahograful nu a putut înregistra timpul de conducere real. Unii şoferi au parcurs mii de kilometri între Germania şi România în aceste condiţii. Nu au fost rare camioanele care depăşeau cu 20% sau 30% greutatea permisă, dar au fost identificate şi „caravane horror” care au traversat 16 ţări; poliţiştii au acţionat împreună la peste o sută de accidente în decursul unei luni şi jumătate – precizează comunicatul.

Poliţiştii au organizat mai multe operaţiuni de mare anvergură şi au intervenit în 16 cazuri de nefolosire a centurilor de siguranţă, pentru care au aplicat amenzi administrative în valoare totală de peste jumătate de milion de forinţi (1270 de euro). Au mai fost diverse încălcări ale regulilor de circulaţie, în 53 de cazuri. Agenţii au avut 16 cazuri de vehicule supraîncărcate, în care au aplicat amenzi administrative în valoare totală de aproximativ 5 milioane de forinţi (12 700 de euro). În aproximativ 80% din cazuri, ei au fost nevoiţi să ia măsuri împotriva cetăţenilor străini, poliţiştii ungari fiind ajutaţi în mare măsură de către colegii lor români în comunicarea cu străinii – se arată în comunicat.