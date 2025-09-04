Péter Szijjártó: Ungaria nu acceptă propunerile de la Bruxelles împotriva Israelului

Budapesta, joi, 4 septembrie 2025 (MTI) – Bruxelles continuă să propună statelor membre măsuri anti-Israel, dar guvernul ungar continuă să nu le accepte, în schimb lucrează la construirea unei alianţe strategice şi a unei relaţii de prietenie cu statul evreu – a scris, joi, ministrul ungar al Afacerilor Externe şi al Comerţului, Péter Szijjártó, pe pagina sa de socializare.

După întâlnirea sa cu Yossi Dagan, preşedintele Consiliului Regional din Samaria, ministrul a declarat că au analizat situaţia de securitate din Orientul Mijlociu şi au constatat cu regret că în Europa de Vest continuă să existe sentimente puternice împotriva Israelului.

„Una dintre consecinţele acestui fapt este că Bruxellesul propune în mod constant măsuri anti-Israel statelor membre. Noi continuăm să respingem aceste măsuri şi lucrăm la construirea unei alianţe strategice şi a unei relaţii de prietenie cu Israelul” – a precizat ministrul.

„Am discutat pe larg şi despre situaţia comunităţilor creştine din Orientul Mijlociu şi am convenit că protejarea comunităţilor creştine străvechi care trăiesc în regiune şi garantarea securităţii lor este o sarcină comună importantă” – a adăugat el.