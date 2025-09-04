Péter Szijjártó a respins noile critici ale omologului său polonez

Budapesta, joi, 4 septembrie 2025 (MTI) - Péter Szijjártó, ministrul ungar al Afacerilor Externe şi al Comerţului Exterior, a respins ferm, joi, la Budapesta, cele mai recente critici formulate de omologul său polonez, Radoslaw Sikorski - se arată într-un comunicat al MAE ungar.

Potrivit sursei, în cadrul unei conferinţe de presă comune cu preşedintele Republicii Srpska, Szijjártó a fost întrebat despre o postare a lui Radoslaw Sikorski pe platforma X, în care acesta a comentat vizita de miercuri a ministrului ungar la Beijing, scriind: „Se pare că tu joci în cealaltă echipă, Péter”.

Ca răspuns, şeful diplomaţiei ungare a amintit că, la orele de educaţie fizică din şcoala generală, profesorul desemna doi căpitani de echipă care îşi alegeau colegii pentru următorul meci de fotbal sau baschet. „Un lucru ştiu sigur: dacă Sikorski ar rămâne ultimul, aş prefera să fim mai puţini”, a declarat Péter Szijjártó.

Acesta a abordat şi subiectul legat de faptul că preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat pachetul de măsuri de austeritate adoptat la sfârşitul lunii august de Guvernul României, care include, printre altele, majorări de taxe. „În ceea ce priveşte laudele doamnei von der Leyen: exact de aşa ceva nu avem nevoie. Deci, ne este bine atâta timp cât preşedinta Comisiei nu ne laudă”, a afirmat politicianul de la Budapesta.

„Noi aplicăm voinţa poporului maghiar, pentru satisfacţia cetăţenilor unguri, nu pentru satisfacţia doamnei von der Leyen”, a adăugat ministrul.

Szijjártó a calificat drept un fapt binecunoscut recrutările forţate din Ucraina. „Este un fapt cunoscut că în Ucraina are loc o adevărată vânătoare de oameni, că acolo au loc recrutări prin forţă. Toată lumea ştie că, în cadrul acestor recrutări violente, oamenii sunt adesea bătuţi, uneori chiar până la moarte, iar toate acestea se întâmplă pentru că, potrivit politicienilor pro-război din Europa, Ucrainei îi este permis orice în această situaţie”, a opinat ministrul, calificând acest lucru drept una dintre cele mai mari ruşini ale Europei secolului XXI.

„Cred că, pe lângă autorii direcţi, responsabilitatea revine şi politicienilor de la Bruxelles care trec cu vederea sau ignoră aceste crime”, a adăugat politicianul.

Ministrul a făcut referire şi la situaţia economiei europene, reproşând Bruxelles-ului că a izolat Uniunea Europeană. „Au izolat economia europeană de cea americană prin cel mai prost acord vamal din lume, au izolat economia europeană de cea chineză printr-o abordare ideologică absurdă, au izolat economia europeană de cea rusă prin sancţiuni, iar astăzi ne aflăm în situaţia în care competitivitatea economiei europene este cea mai scăzută în comparaţie cu rivalii săi”, a subliniat Péter Szijjártó.

„Această Comisie Europeană, sub conducerea Ursulei von der Leyen, a făcut economiei europene mai mult rău decât, probabil, oricare altă Comisie Europeană anterioară”, a conchis ministrul de Externe.